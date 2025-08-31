Fundação Grupo Volkswagen lança projeto de geração de renda após impactar mais de 500 famílias

A Fundação Grupo Volkswagen anunciou nesta terça-feira (27) o lançamento do projeto Empreenda Social, uma nova iniciativa voltada à inclusão produtiva, geração de renda e fortalecimento comunitário na região das Barras, em Resende (RJ). O projeto nasce como desdobramento do projeto Lab Acelera, que ao longo de 2024 impactou mais de 500 famílias da região.

"O Lab Acelera foi um marco de escuta ativa e ação conjunta com os moradores. Agora, com o Empreenda Social, vamos dar um passo adiante, fomentando soluções sustentáveis e inclusivas a partir das demandas que surgiram no território", afirmou Vitor Hugo Neia, diretor-geral da Fundação Grupo Volkswagen.

Resultados expressivos do projeto piloto

Em 2024, o Lab Acelera alcançou números significativos. Realizado em parceria com o Instituto Toré, o projeto promoveu formações em empreendedorismo para 20 mulheres em situação de vulnerabilidade, com foco prioritário em mulheres negras e pessoas LGBTQIAPN+ da região das Barras. As participantes receberam bolsas mensais de R$ 700 e apoio socioemocional durante todo o processo.

Primeira turma do Empreenda Social, projeto de inclusão produtiva e geração de renda (Divulgação)

A iniciativa também se estendeu à comunidade mais ampla, oferecendo atividades culturais e esportivas, como aulas de rugby para mais de 160 crianças.

Paralelamente, o projeto capacitou 23 lideranças comunitárias de quatro associações de moradores da região em temas estratégicos como captação de recursos, elaboração de projetos, gestão organizacional e fortalecimento de redes, aumentando a autonomia e sustentabilidade das organizações locais.

Escuta ativa e diagnóstico participativo

Um dos diferenciais do Lab Acelera foi sua metodologia de escuta ativa. Mais de 1.900 pessoas foram ouvidas em diferentes pontos do território, incluindo Morada da Barra, Condomínio Gardênia e Jardim Esperança. Com apoio das lideranças locais e do Instituto Toré, foram realizados mapeamentos populares e diagnósticos participativos que envolveram diretamente 538 famílias.

Como resultado desse processo de escuta, foi elaborado o Plano de Potencialidades da Região das Barras, documento que aponta as vocações e oportunidades de desenvolvimento sustentável da comunidade.

Entre as principais demandas identificadas estão a capacitação de jovens e comerciantes locais, fortalecimento da economia circular com apoio a catadores, inclusão digital, requalificação de espaços públicos de lazer e reativação de serviços no CRAS da região.

Investimento de R$ 1 milhão em 2025

Com o Empreenda Social, a Fundação manterá o foco em formação empreendedora, desenvolvimento de lideranças e fortalecimento da economia local. Em 2025, o projeto está recebendo mais de R$ 1 milhão em investimento direto da Fundação Grupo Volkswagen, distribuído entre os municípios de Resende (RJ), São Bernardo do Campo (SP) e São Paulo (SP).