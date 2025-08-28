Voluntariado corporativo ganha força e engaja milhares de colaboradores por todo o Brasil

Trocar horas de expediente por atividades que transformam comunidades tem se tornado cada vez mais comum nas empresas brasileiras. De programas estruturados a mutirões pontuais, o voluntariado corporativo deixou de ser apenas uma iniciativa de responsabilidade social e passou a fazer parte da cultura organizacional, fortalecendo vínculos internos e gerando impacto direto em milhares de pessoas.

Marcas de diversos setores — como beleza, siderurgia, saúde, consumo e mobilidade — têm desenvolvido programas que mobilizam colaboradores em todo o país, seja em ações emergenciais, projetos educacionais ou iniciativas de saúde e sustentabilidade. Nesse contexto, o voluntariado corporativo se consolidou como um diferencial para empresas que buscam alinhar propósito e negócio.

Estrutura robusta e de grande alcance

Um dos exemplos mais emblemáticos é o da Gerdau, maior produtora de aço do Brasil, que em 2024 realizou a terceira edição dos Jogos de Voluntariado, reunindo quase 3 mil colaboradores em 250 ações sociais. A iniciativa, baseada em gamificação, já beneficiou cerca de 49,5 mil pessoas e reforça a ideia de pertencimento e corresponsabilidade entre funcionários e comunidades.

Na MRV&CO, o programa MRV Voluntários já acumula mais de 24 mil horas dedicadas a iniciativas sociais desde 2015, impactando diretamente 37,2 mil pessoas. A companhia oferece até 44 horas anuais para que cada colaborador se engaje em atividades como revitalização de bibliotecas, apoio educacional e ações lúdicas com crianças e adolescentes.

Resposta a emergências e apoio social direto

Em situações de crise, o voluntariado corporativo também tem se mostrado essencial. A Espaçolaser, por exemplo, mobilizou sua rede em todo o Brasil para apoiar famílias afetadas pelas chuvas intensas no Rio Grande do Sul em 2024, além de promover campanhas nacionais de arrecadação de alimentos, brinquedos e agasalhos.

A Kimberly-Clark segue caminho semelhante com o programa Changemakers. Só em 2024, mobilizou quase 40 voluntários em ações emergenciais no RS, além de mutirões contínuos em instituições sociais pelo país.

Já a MetLife une voluntariado e sustentabilidade. Neste ano, colaboradores estão engajados em duas frentes: a construção e reforma de moradias em Heliópolis, em parceria com o projeto Habitat para a Humanidade, e o plantio de mudas nativas em São Paulo, no âmbito da Floresta MetLife.

Educação, juventude e inclusão

O Instituto Stone tem no voluntariado um dos pilares de sua estratégia de impacto social. Em 2024, mais de 300 colaboradores se engajaram em mentorias e atividades voltadas a jovens, empreendedores e comunidades vulneráveis, somando 1.200 horas de dedicação.

O Instituto Social Sotreq (iSSO), por sua vez, atua há duas décadas apoiando projetos educacionais e socioambientais. Uma das ações mais recentes, o Projeto Sotreq TEA, mobilizou voluntários para produzir móveis e brinquedos sensoriais reaproveitando pallets, destinados a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. A iniciativa rendeu à companhia o Prêmio Aplaude, do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial.

Saúde e bem-estar

Na área de saúde, a Viveo apoia desde 2019 o projeto Downwind Solidário, que leva atendimento médico gratuito a comunidades do Nordeste e, neste ano, também à Amazônia. A edição de 2024 contou com médicos voluntários e apoio logístico das marcas Cremer e Mafra Especialidades, resultando em mais de 2 mil atendimentos, entre consultas, exames e cirurgias.

No Grupo Amil, o voluntariado tem sido uma forma de engajar colaboradores em São Paulo e no Rio em ações que promovem inclusão, bem-estar e novas conexões. Membro do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (CBVE) desde 2013, a companhia mantém um calendário de iniciativas que reúnem colaboradores em campanhas de arrecadação, doação e vivências solidárias.

Mobilidade e impacto territorial

Já a Motiva, empresa de infraestrutura de mobilidade, mobilizou cerca de 500 colaboradores em 20 ações sociais durante a Semana Nacional do Voluntariado de 2024, beneficiando mais de 4 mil pessoas em estados como Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. As atividades vão de oficinas educacionais a ações ambientais, reforçando o papel do voluntariado na transformação das comunidades ao redor das operações da companhia.