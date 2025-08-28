Voluntariado corporativo ganha força e engaja milhares de colaboradores por todo o Brasil

(Divulgação/Internet)
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13h00.
Trocar horas de expediente por atividades que transformam comunidades tem se tornado cada vez mais comum nas empresas brasileiras. De programas estruturados a mutirões pontuais, o voluntariado corporativo deixou de ser apenas uma iniciativa de responsabilidade social e passou a fazer parte da cultura organizacional, fortalecendo vínculos internos e gerando impacto direto em milhares de pessoas.
Marcas de diversos setores — como beleza, siderurgia, saúde, consumo e mobilidade — têm desenvolvido programas que mobilizam colaboradores em todo o país, seja em ações emergenciais, projetos educacionais ou iniciativas de saúde e sustentabilidade. Nesse contexto, o voluntariado corporativo se consolidou como um diferencial para empresas que buscam alinhar propósito e negócio.
Um dos exemplos mais emblemáticos é o da Gerdau, maior produtora de aço do Brasil, que em 2024 realizou a terceira edição dos Jogos de Voluntariado, reunindo quase 3 mil colaboradores em 250 ações sociais. A iniciativa, baseada em gamificação, já beneficiou cerca de 49,5 mil pessoas e reforça a ideia de pertencimento e corresponsabilidade entre funcionários e comunidades.
Na MRV&CO, o programa MRV Voluntários já acumula mais de 24 mil horas dedicadas a iniciativas sociais desde 2015, impactando diretamente 37,2 mil pessoas. A companhia oferece até 44 horas anuais para que cada colaborador se engaje em atividades como revitalização de bibliotecas, apoio educacional e ações lúdicas com crianças e adolescentes.
Em situações de crise, o voluntariado corporativo também tem se mostrado essencial. A Espaçolaser, por exemplo, mobilizou sua rede em todo o Brasil para apoiar famílias afetadas pelas chuvas intensas no Rio Grande do Sul em 2024, além de promover campanhas nacionais de arrecadação de alimentos, brinquedos e agasalhos.
A Kimberly-Clark segue caminho semelhante com o programa Changemakers. Só em 2024, mobilizou quase 40 voluntários em ações emergenciais no RS, além de mutirões contínuos em instituições sociais pelo país.
Já a MetLife une voluntariado e sustentabilidade. Neste ano, colaboradores estão engajados em duas frentes: a construção e reforma de moradias em Heliópolis, em parceria com o projeto Habitat para a Humanidade, e o plantio de mudas nativas em São Paulo, no âmbito da Floresta MetLife.
O Instituto Stone tem no voluntariado um dos pilares de sua estratégia de impacto social. Em 2024, mais de 300 colaboradores se engajaram em mentorias e atividades voltadas a jovens, empreendedores e comunidades vulneráveis, somando 1.200 horas de dedicação.
O Instituto Social Sotreq (iSSO), por sua vez, atua há duas décadas apoiando projetos educacionais e socioambientais. Uma das ações mais recentes, o Projeto Sotreq TEA, mobilizou voluntários para produzir móveis e brinquedos sensoriais reaproveitando pallets, destinados a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. A iniciativa rendeu à companhia o Prêmio Aplaude, do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial.
Na área de saúde, a Viveo apoia desde 2019 o projeto Downwind Solidário, que leva atendimento médico gratuito a comunidades do Nordeste e, neste ano, também à Amazônia. A edição de 2024 contou com médicos voluntários e apoio logístico das marcas Cremer e Mafra Especialidades, resultando em mais de 2 mil atendimentos, entre consultas, exames e cirurgias.
No Grupo Amil, o voluntariado tem sido uma forma de engajar colaboradores em São Paulo e no Rio em ações que promovem inclusão, bem-estar e novas conexões. Membro do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial (CBVE) desde 2013, a companhia mantém um calendário de iniciativas que reúnem colaboradores em campanhas de arrecadação, doação e vivências solidárias.
Já a Motiva, empresa de infraestrutura de mobilidade, mobilizou cerca de 500 colaboradores em 20 ações sociais durante a Semana Nacional do Voluntariado de 2024, beneficiando mais de 4 mil pessoas em estados como Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. As atividades vão de oficinas educacionais a ações ambientais, reforçando o papel do voluntariado na transformação das comunidades ao redor das operações da companhia.