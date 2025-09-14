ESG

Instituto Natura atinge marca de mil revendedoras contempladas com bolsas de estudo

Objetivo é que 100% das Consultoras de Beleza atinjam o nível superior de educação, impacto positivo para suas famílias e comunidades

O financiamento vem das vendas da linha Natura Crer Para Ver, produto social da companhia (Leandro Fonseca/Exame)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 08h00.

Mais de mil mulheres da rede de consultoras Natura e Avon já passaram pelo Programa Líderes Bolsistas desde sua criação em 2021, iniciativa do Instituto Natura oferece bolsas integrais para ensino médio e superior.

As beneficiárias são as chamadas Líderes de Negócios - consultoras que evoluíram para posições de gestão dentro do sistema de vendas diretas das marcas. Além de comercializar produtos, essas mulheres coordenam equipes e desenvolvem a economia em suas regiões. A expansão do programa foi significativa: apenas no segundo semestre deste ano, 150 novas vagas foram criadas para graduação.

Atualmente, 568 líderes cursam o ensino superior, enquanto outras 50 estão no ensino médio através de parceria com Inove e Descomplica, seja concluindo os estudos ou se preparando para o Encceja.

Diversidade no programa

O programa alcança mulheres em todo território nacional, refletindo a abrangência da rede de consultoras. Entre as participantes, 72% se identificam como negras, divididas entre 58% pardas e 14% pretas.

Bacharelado é a modalidade preferida, representando 53% das escolhas, seguido por cursos de tecnologia (39%) e licenciatura (8%). Administração lidera entre os cursos mais procurados, junto com Pedagogia, Enfermagem, Psicologia e Tecnologia da Informação.

As estudantes escolhem livremente onde estudar, optando por cursos presenciais ou online de acordo com suas necessidades, e o programa cobre o valor da mensalidade.

Letícia Passini, gerente responsável pelo desenvolvimento das consultoras na América Latina, explica que "o engajamento das consultoras com a linha Natura Crer Para Ver financia este e outros projetos do Instituto".

Universalização da educação

A meta estabelecida pelo Instituto Natura é ambiciosa: garantir que 100% das líderes tenham formação superior. Dados do Índice de Inclusão Educacional mostram que 45,4% delas já completaram ou estão cursando o ensino superior.

A estratégia se apoia no IDH-CB (Índice de Desenvolvimento Humano da Consultora de Beleza), metodologia que considera educação como vetor de transformação em renda, cidadania, saúde e equidade.

O financiamento vem das vendas da linha Natura Crer Para Ver, produto social da companhia, criando um ciclo onde as próprias consultoras sustentam a expansão educacional da categoria. Para o Instituto, a educação formal fortalece tanto trajetórias individuais quanto o protagonismo feminino nas comunidades onde essas mulheres atuam.

