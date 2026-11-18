Por Alexandre Bossi, Fábio Olmos e José Truda Palazzo Jr.*

O Brasil corre o risco de criar uma contradição em sua política climática: abrir espaço para financiar a recuperação de florestas degradadas, enquanto deixa sua conservação fora das prioridades iniciais de acesso aos recursos provenientes da transferência internacional de resultados de mitigação, os chamados ITMOs.

Ao privilegiar a remoção de carbono por meio da restauração, sem assegurar oportunidades equivalentes aos projetos de conservação, o governo restringe recursos que poderiam contribuir diretamente para evitar o desmatamento.

Em outras palavras, reconhece o valor de recuperar a floresta perdida, mas não oferece incentivos equivalentes a quem trabalha para mantê-la em pé.

A dimensão desse desafio exige uma resposta também sob a perspectiva econômica.

Segundo o MapBiomas, o Brasil perdeu 984.794 hectares de vegetação nativa em 2025, quase um milhão de hectares em apenas um ano, apesar da redução de aproximadamente 20% em relação a 2024. Entre 2019 e 2025, a perda acumulada chegou a cerca de 10,9 milhões de hectares.

Quando há autorização legal para desmatar, conservar também significa abrir mão de uma alternativa econômica.

Nesse contexto, projetos de desmatamento planejado evitado podem remunerar essa escolha, desde que comprovem resultados adicionais e atendam a critérios rigorosos de integridade ambiental.

Restringir o acesso desses projetos ao financiamento significa enfraquecer justamente uma das alternativas disponíveis para proteger as florestas.

Deixar de investir em conservação é tão pouco racional quanto deixar de investir em saneamento.

Em estimativa publicada em 2014, a Organização Mundial da Saúde apontou que cada dólar investido em água e saneamento poderia gerar uma economia de US$ 4,30 em custos de saúde.

Na agenda florestal, o World Resources Institute registra que, em muitos contextos, evitar o desmatamento tropical pode ser de sete a nove vezes mais eficiente, em termos de custo para a mitigação climática, do que restaurar ou reflorestar.

Embora sejam indicadores de naturezas distintas, ambos reforçam uma mesma lição: prevenir, em geral, custa menos do que remediar.

Além disso, é importante reconhecer que o plantio de árvores não substitui a conservação de uma floresta nativa.

A restauração é fundamental, mas não recupera, de forma imediata ou integral, a biodiversidade, a complexidade ecológica e os serviços ambientais de um ecossistema destruído.

Proteger uma floresta existente é, portanto, uma estratégia ambiental e economicamente indispensável.

Uma política climática consistente precisa contemplar tanto a conservação quanto a restauração, estabelecendo critérios técnicos e mecanismos de controle adequados a cada modalidade.

O cumprimento das metas climáticas brasileiras exige transparência, integridade ambiental e responsabilidade na utilização dos instrumentos de transferência internacional.

Esses requisitos, contudo, devem orientar a seleção e a qualificação dos projetos, e não servir de justificativa para excluir, de antemão, uma categoria inteira de iniciativas.

O Brasil precisa tornar a floresta em pé economicamente competitiva e reconhecer, por meio de mecanismos de financiamento adequados, o valor de quem entrega resultados efetivos de conservação.

Recusar recursos para proteger as florestas hoje e, posteriormente, buscar investimentos para reconstruí-las é uma escolha economicamente onerosa, ambientalmente contraditória e incompatível com a ambição brasileira de exercer uma liderança efetiva na agenda climática global.

*Alexandre Bossi é diretor-presidente do Onçafari e sócio fundador da Pandhora Investimentos

Fábio Olmos é biólogo e doutor em zoologia

José Truda Palazzo Jr. é consultor em meio ambiente e escritor, além de fundador o Projeto Baleia-Franca