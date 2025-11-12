Projeto de economia circular reúne empresas e desembarca em Belém durante a COP30

A primeira unidade da Estação Preço de Fábrica na região Norte - parceria entre Grupo O Boticário e Green Mining, foi inaugurada nesta quarta-feira (12) em Belém, durante a COP30.

A unidade, na Praça Princesa Isabel, tem como objetivo impulsionar a cadeia de reciclagem local, remunerando valores acima dos praticados no mercado tradicional para materiais como vidro, plástico e papel.

A nova operação inicia também uma parceria estratégica com o Electrolux Group, que passa a integrar o projeto ao incluir eletrodomésticos entre os materiais recebidos. Com isso, será possível ampliar o alcance da coleta e fortalecer a cadeia local de resíduos sólidos.

A Estação Preço de Fábrica, iniciativa que integra a agenda ESG do Grupo Boticário, conta com unidades em São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Desde 2021, as seis estações apoiadas pela empresa receberam e destinaram corretamente cerca de 4,9 mil toneladas de recicláveis, impactando a renda de mais de 2,6 mil pessoas.

O grupo também mantém programas de logística reversa em mais de 4.500 pontos de coleta, distribuídos por marcas como O Boticário e Quem Disse, Berenice?. O programa Boti Recicla, criado em 2006, é considerado o maior do setor de cosméticos em número de pontos, aceitando embalagens de qualquer marca. Em 2024, as iniciativas de reciclagem do grupo cresceram 85% em relação a 2023, com impacto em cerca de 500 pessoas em cooperativas parceiras.

As ações integram os Compromissos para o Futuro do Grupo Boticário, que contam com metas atreladas a mudanças climáticas e gestão de resíduos. Entre elas, a redução em 15% a intensidade de resíduos por unidade vendida e destinar à reciclagem o equivalente a 45% das embalagens geradas até 2030.

Compromissos socioambientais

“Lançar essa estação em Belém durante um evento tão importante como a COP30 é uma ação estratégica para reforçar os compromissos socioambientais, buscando tanto minimizar os impactos ambientais quanto promover a geração de renda. Essa novidade responde a um chamado urgente por soluções de reciclagem em uma região com desafios únicos”, destacou Luis Meyer, diretor de ESG do Grupo Boticário.

Segundo Rodrigo Oliveira, CEO da Green Mining, a iniciativa busca dar visibilidade aos catadores e fortalecer a rede da reciclagem. “Fortalecer a cadeia da reciclagem levando dignidade para catadores autônomos, que antes eram invisíveis para a população, é nosso grande motivador para criar essa rede do bem inaugurada pelo Grupo Boticário, e que está aberta a qualquer empresa que queira participar. Este processo foi facilitado pela Lei de Incentivo à Reciclagem, que possibilita que 1% do Imposto de Renda das empresas de lucro real possa ajudar a espalhar mais e mais Estações pelo Brasil”, disse.

Para o diretor de Sustentabilidade do Electrolux Group América Latina, João Zeni, a iniciativa tem um caráter colaborativo. “Acreditamos que a sustentabilidade se constrói em rede. Isso passa por valorizar quem está na base da cadeia. Essa parceria é mais um passo para conectar propósito e prática, mostrando que é possível transformar a economia circular em oportunidade social”, afirmou.

