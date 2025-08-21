Ambev abre inscrições para trainee e estágio com salários até R$ 9 mil; saiba como participar

A Ambev abriu as inscrições para os Programas de Trainee e Estágio 2026, com salários que podem chegar até R$ 9 mil.

A empresa está com mais de 200 vagas abertas em diversas cidades do Brasil. As inscrições acontecem de 18 de agosto a 8 de setembro e podem ser feitas diretamente pelo site da empresa.

O Programa Global de Trainee tem duração de 10 meses e "proporciona um treinamento completo, com rodízios entre unidades, projetos estratégicos e experiência internacional", segundo a empresa. O objetivo é preparar os participantes para atuar em diversas áreas da Ambev.

A seleção é aberta para profissionais formados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, com no máximo dois anos de experiência em tempo integral após a graduação.

Programa de estágio

O Programa de Estágio oferece duas trilhas principais: negócios, voltada para áreas comerciais, e supply, direcionada para atuação em cervejarias, refrigerantes, maltarias ou fábricas verticalizadas.

Durante o programa, os estagiários terão a oportunidade de desenvolver projetos relevantes para a empresa e apresentá-los diretamente às lideranças da Ambev.

Além disso, a participação na Liga de Estagiários proporciona oportunidades de desenvolvimento, protagonismo e networking. O programa é destinado a estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027, e exige trabalho presencial.

Vagas disponíveis em diversas cidades do Brasil

As vagas para os Programas de Trainee e Estágio estão distribuídas em diversas cidades do Brasil, incluindo:

São Paulo : Jaguariúna, Campinas, Jacareí, São Paulo, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Agudos, Cubatão, Guarulhos, Barueri, Osasco, Jundiaí

Rio de Janeiro : Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Volta Redonda, Nova Iguaçu, Piraí

Minas Gerais : Belo Horizonte, Varginha, Pouso Alegre, Uberlândia, Sete Lagoas, Juatuba

Espírito Santo : Vitória

Bahia : Salvador, Feira de Santana

Pernambuco : Caruaru, Olinda, Itapissuma

Ceará : Fortaleza, Aquiraz

Maranhão : São Luís

Pará : Belém

Rio Grande do Norte : Natal

Sergipe : Aracaju

Amazonas : Manaus

Distrito Federal : Brasília

Paraná : Curitiba, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa

Santa Catarina : Palhoça, Lages

Rio Grande do Sul : Porto Alegre, Passo Fundo, Viamão, Sapucaia do Sul

Piauí : Teresina

Goiás : Anápolis

Mato Grosso: Cuiabá

Como participar?

Para realizar a inscrição e obter mais informações sobre os Programas de Trainee e Estágio, os interessados devem acessar o site oficial da Ambev.