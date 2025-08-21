Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Ambev abre inscrições para trainee e estágio com salários até R$ 9 mil; saiba como participar

Ambev oferece oportunidade profissional com programas que visam preparar jovens talentos para desafios no mercado global

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11h50.

A Ambev abriu as inscrições para os Programas de Trainee e Estágio 2026, com salários que podem chegar até R$ 9 mil.

A empresa está com mais de 200 vagas abertas em diversas cidades do Brasil. As inscrições acontecem de 18 de agosto a 8 de setembro e podem ser feitas diretamente pelo site da empresa.

O Programa Global de Trainee tem duração de 10 meses e "proporciona um treinamento completo, com rodízios entre unidades, projetos estratégicos e experiência internacional", segundo a empresa. O objetivo é preparar os participantes para atuar em diversas áreas da Ambev.

A seleção é aberta para profissionais formados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, com no máximo dois anos de experiência em tempo integral após a graduação.

Programa de estágio

O Programa de Estágio oferece duas trilhas principais: negócios, voltada para áreas comerciais, e supply, direcionada para atuação em cervejarias, refrigerantes, maltarias ou fábricas verticalizadas.

Durante o programa, os estagiários terão a oportunidade de desenvolver projetos relevantes para a empresa e apresentá-los diretamente às lideranças da Ambev.

Além disso, a participação na Liga de Estagiários proporciona oportunidades de desenvolvimento, protagonismo e networking. O programa é destinado a estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027, e exige trabalho presencial.

Vagas disponíveis em diversas cidades do Brasil

As vagas para os Programas de Trainee e Estágio estão distribuídas em diversas cidades do Brasil, incluindo:

  • São Paulo: Jaguariúna, Campinas, Jacareí, São Paulo, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Agudos, Cubatão, Guarulhos, Barueri, Osasco, Jundiaí

  • Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Volta Redonda, Nova Iguaçu, Piraí

  • Minas Gerais: Belo Horizonte, Varginha, Pouso Alegre, Uberlândia, Sete Lagoas, Juatuba

  • Espírito Santo: Vitória

  • Bahia: Salvador, Feira de Santana

  • Pernambuco: Caruaru, Olinda, Itapissuma

  • Ceará: Fortaleza, Aquiraz

  • Maranhão: São Luís

  • Pará: Belém

  • Rio Grande do Norte: Natal

  • Sergipe: Aracaju

  • Amazonas: Manaus

  • Distrito Federal: Brasília

  • Paraná: Curitiba, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa

  • Santa Catarina: Palhoça, Lages

  • Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Passo Fundo, Viamão, Sapucaia do Sul

  • Piauí: Teresina

  • Goiás: Anápolis

  • Mato Grosso: Cuiabá

Como participar?

Para realizar a inscrição e obter mais informações sobre os Programas de Trainee e Estágio, os interessados devem acessar o site oficial da Ambev.

Acompanhe tudo sobre:EstágiosAmbevTraineesDicas de carreira

Mais de Carreira

O ChatGPT pode dar respostas originais? Com essas três frases, sim

Como um homem de 49 anos foi de estagiário a CEO em uma das maiores varejistas americanas

Essa frase de sete palavras faz o ChatGPT revisar seu texto como um editor profissional

Pessoas com menos de 30 anos têm dificuldade com essa habilidade essencial no trabalho; veja qual é

Mais na Exame

Mercados

Walmart: Lucro abaixo do esperado derruba ações - mas o investidor pode estar exagerando

Negócios

Bolha da IA? Essa empresa gaúcha nunca cresceu tanto ao abraçar a tecnologia

Mundo

China critica mobilização militar dos EUA no Caribe e rejeita interferência na Venezuela

Esporte

Quando Carlos Miguel estreia pelo Palmeiras? Ex-Corinthians já pode jogar pelo Brasileirão; entenda