Ambev abre inscrições para trainee e estágio com salários até R$ 9 mil; saiba como participar

Redação Exame
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11h50.
A Ambev abriu as inscrições para os Programas de Trainee e Estágio 2026, com salários que podem chegar até R$ 9 mil.
A empresa está com mais de 200 vagas abertas em diversas cidades do Brasil. As inscrições acontecem de 18 de agosto a 8 de setembro e podem ser feitas diretamente pelo site da empresa.
O Programa Global de Trainee tem duração de 10 meses e "proporciona um treinamento completo, com rodízios entre unidades, projetos estratégicos e experiência internacional", segundo a empresa. O objetivo é preparar os participantes para atuar em diversas áreas da Ambev.
A seleção é aberta para profissionais formados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, com no máximo dois anos de experiência em tempo integral após a graduação.
O Programa de Estágio oferece duas trilhas principais: negócios, voltada para áreas comerciais, e supply, direcionada para atuação em cervejarias, refrigerantes, maltarias ou fábricas verticalizadas.
Durante o programa, os estagiários terão a oportunidade de desenvolver projetos relevantes para a empresa e apresentá-los diretamente às lideranças da Ambev.
Além disso, a participação na Liga de Estagiários proporciona oportunidades de desenvolvimento, protagonismo e networking. O programa é destinado a estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027, e exige trabalho presencial.
As vagas para os Programas de Trainee e Estágio estão distribuídas em diversas cidades do Brasil, incluindo:
São Paulo: Jaguariúna, Campinas, Jacareí, São Paulo, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Agudos, Cubatão, Guarulhos, Barueri, Osasco, Jundiaí
Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Volta Redonda, Nova Iguaçu, Piraí
Minas Gerais: Belo Horizonte, Varginha, Pouso Alegre, Uberlândia, Sete Lagoas, Juatuba
Espírito Santo: Vitória
Bahia: Salvador, Feira de Santana
Pernambuco: Caruaru, Olinda, Itapissuma
Ceará: Fortaleza, Aquiraz
Maranhão: São Luís
Pará: Belém
Rio Grande do Norte: Natal
Sergipe: Aracaju
Amazonas: Manaus
Distrito Federal: Brasília
Paraná: Curitiba, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa
Santa Catarina: Palhoça, Lages
Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Passo Fundo, Viamão, Sapucaia do Sul
Piauí: Teresina
Goiás: Anápolis
Mato Grosso: Cuiabá
Para realizar a inscrição e obter mais informações sobre os Programas de Trainee e Estágio, os interessados devem acessar o site oficial da Ambev.