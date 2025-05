Ambev abre inscrições para VOA, programa de voluntariado com foco em inclusão produtiva

A fabricante de bebidas Ambev anunciou a abertura das inscrições para a edição deste ano do seu programa de voluntariado, o VOA, com foco em inclusão produtiva.

A informação, divulgada com exclusividade para a EXAME, é de que nesta edição o programa selecionará 80 organizações que atuam nas áreas de educação, geração de renda, empregabilidade e empreendedorismo.

A iniciativa visa ampliar o impacto social de organizações que trabalham com brasileiros em situação de vulnerabilidade econômica.

Criado em 2018, o VOA tem como objetivo oferecer apoio a organizações do terceiro setor que enfrentam desafios para dar escala aos projetos. Carlos Pignatari, diretor de impacto social da Ambev, afirma que além de gerar um impacto positivo e real, o VOA permite compartilhar a experiência da companhia em gestão, organização financeira e desenvolvimento de pessoas. "Sabemos do nosso tamanho e relevância no mercado e entendemos que dar acesso a ferramentas para fortalecer o setor social é nossa responsabilidade”, explica.

“Acreditamos que dá para ir mais longe levando muita gente junto. Queremos que essa visão de crescimento compartilhado inspire nossos parceiros, outras empresas e todos que dividem esse mesmo propósito", complementa.

Desenvolvimento de organizações do terceiro setor

O programa de 2025 oferece uma trilha formativa que inclui videoaulas, mentorias estratégicas, encontros presenciais regionais e projetos práticos. Como novidade, a edição deste ano contará com uma rede de apoio que oferecerá suporte e conteúdos para as organizações não selecionadas, além de um mapeamento contínuo das que já participaram em edições anteriores.

Alexandre Amorim, CEO da Ago Social, organização parceira da Ambev no projeto, destaca que o VOA tem sido uma ferramenta importante para o desenvolvimento de organizações sociais no Brasil. “O VOA é um programa que já demonstrou gerar real transformação para todos os participantes”, afirma.

Desde a sua criação, o VOA já impactou mais de 10 milhões de pessoas e contou com a participação de mais de 500 organizações. A plataforma de inclusão produtiva da Ambev tem como meta atingir 5 milhões de pessoas até 2032.

Para participar, as ONGs devem ter, no mínimo, dois anos de CNPJ ativo, liderança comprometida e potencial de impacto social em sua região. As inscrições podem ser feitas até 17 de junho pelo site oficial do projeto, neste link: https://tinyurl.com/voa-2025.