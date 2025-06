Ambev cria hub para impulsionar economia criativa e inclusão produtiva

A Ambev e o Instituto Brasileiro de Teatro (iBT) lançaram o Hub de Economia Criativa, um projeto voltado para profissionais do setor cultural, com o objetivo de promover inclusão produtiva e fornecer infraestrutura para artistas.

A iniciativa, que atende inicialmente cerca de 600 pessoas, faz parte de uma plataforma de inclusão produtiva da Ambev, que planeja impactar 5 milhões de brasileiros até 2032.

O programa oferece cursos presenciais e online em áreas como sustentabilidade, economia circular, diversidade, educação financeira e captação de recursos. As temáticas foram escolhidas a partir de um diagnóstico realizado com os participantes, para que os conteúdos atendam às reais necessidades do setor cultural.

Incentivo à economia criativa

Além disso, o projeto disponibiliza salas gratuitas para ensaios e desenvolvimento de projetos culturais, além de oferecer encontros de networking com curadores e programadores culturais, com o objetivo de aproximar artistas e o mercado. O projeto também prevê bolsas de permanência para apoiar a participação dos artistas nas atividades.

As primeiras atividades do hub acontecerão até agosto de 2025, com mais dois ciclos programados para o período de setembro a novembro de 2025 e de janeiro a março de 2026. Ao combinar capacitação, apoio logístico e financeiro, o projeto busca contribuir para o fortalecimento da economia criativa no Brasil e para a inserção de artistas no mercado cultural.