Usinas solares chegam a 20 GW com investimentos de mais de R$ 80 bilhões

As grandes usinas solares do Brasil atingiram a marca de 20 GW de potência operacional, alcance fruto de investimentos bilionários no setor. De acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o setor já arrecadou mais de R$ 87,7 bilhões em investimentos desde 2012.

Ao todo, foram gerados mais de 601 mil empregos verdes acumulados, com a arrecadação de R$ 29 bilhões aos cofres públicos.

O grande desafio dessas usinas para 2026, segundo a Associação, são os cortes na geração renovável, provocados por falta de capacidade das linhas de transmissão, sobreoferta de energia ou competição com outras fontes pela segurança do sistema.

Desafios para o avanço da energia solar

Para a Absolar, os cortes no fornecimento alertam para necessidades de melhorias e investimentos na infraestrutura elétrica do país, como em linhas de transmissão e mecanismos para armazenar a energia limpa.

O levantamento afirma que o Nordeste conta com 52% da potência instalada em energia solar fotovoltaica do Brasil, na liderança. Em seguida, estão o Sudeste, com 46,8%, o Sul, com 0,5%, o Centro-Oeste, com 0,28%, e o Norte, com 0,26%.

Incentivo a energia renovável

Rodrigo Sauaia, CEO da Absolar, explica que o incentivo a energia solar é essencial nesse momento de aumento de demanda e baixa dos reservatórios hidrelétricos.

"Ao combinar a geração fotovoltaica com baterias, o País terá ganhos importantes no suprimento e na segurança de operação do sistema elétrico", explica.

Para Sauaia, a oportunidade também permite que o país avance significativamente nos compromissos ambientais assumidos internacionalmente.