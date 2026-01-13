ESG

Usinas solares chegam a 20 GW com investimentos de mais de R$ 80 bilhões

Levantamento da Absolar aponta solução para o principal desafio no avanço da energia solar no Brasil

Nordeste conta com 52% da potência instalada em energia solar fotovoltaica do Brasil, na liderança

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 14h22.

As grandes usinas solares do Brasil atingiram a marca de 20 GW de potência operacional, alcance fruto de investimentos bilionários no setor. De acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o setor já arrecadou mais de R$ 87,7 bilhões em investimentos desde 2012.

Ao todo, foram gerados mais de 601 mil empregos verdes acumulados, com a arrecadação de R$ 29 bilhões aos cofres públicos.

O grande desafio dessas usinas para 2026, segundo a Associação, são os cortes na geração renovável, provocados por falta de capacidade das linhas de transmissão, sobreoferta de energia ou competição com outras fontes pela segurança do sistema.

Desafios para o avanço da energia solar

Para a Absolar, os cortes no fornecimento alertam para necessidades de melhorias e investimentos na infraestrutura elétrica do país, como em linhas de transmissão e mecanismos para armazenar a energia limpa.

O levantamento afirma que o Nordeste conta com 52% da potência instalada em energia solar fotovoltaica do Brasil, na liderança. Em seguida, estão o Sudeste, com 46,8%, o Sul, com 0,5%, o Centro-Oeste, com 0,28%, e o Norte, com 0,26%.

Incentivo a energia renovável

Rodrigo Sauaia, CEO da Absolar, explica que o incentivo a energia solar é essencial nesse momento de aumento de demanda e baixa dos reservatórios hidrelétricos.

"Ao combinar a geração fotovoltaica com baterias, o País terá ganhos importantes no suprimento e na segurança de operação do sistema elétrico", explica.

Para Sauaia, a oportunidade também permite que o país avance significativamente nos compromissos ambientais assumidos internacionalmente.

