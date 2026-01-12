‘Super-ricos’ esgotam cota de carbono para 2026 em apenas 3 dias

Apenas três dias: esse foi o tempo gasto pelo 0,1% mais rico da população mundial para esgotar sua cota de emissões de carbono para todo o ano de 2026.
Isso significa que, desde o dia 3 de janeiro, tudo que for emitido por esse grupo já ultrapassou o limite estipulado por cientistas para conter o aquecimento global em até 1,5 °C.
A informação é de um estudo da organização internacional Oxfam, que avalia ainda que, para o 1% mais abastado, esse marco foi atingido poucos dias depois, em 10 de janeiro, um sábado.
De acordo com a pesquisa, para permanecer dentro do limite justo, esse segmento da população deveria reduzir a poluição que gera em 97% até 2030.
Por que os mais ricos poluem mais?
Segundo o levantamento, o principal motivo está no estilo de vida, que inclui viagens em carros e aviões particulares, consumo de alimentos de alta emissão de carbono, como a carne, e padrões de consumo em geral.
Outro fator relevante é a carteira de investimentos. O estudo aponta que cada bilionário financia empresas que devem produzir cerca de 1,9 milhão de toneladas de CO₂ por ano.
Nafkote Dabi, líder de política climática da Oxfam, afirma que enfrentar as emissões dessa parcela da população é também uma estratégia para preservar o planeta e buscar justiça climática. “Repetidamente, a pesquisa mostra que os governos têm um caminho muito claro e simples para reduzir drasticamente as emissões de carbono e combater a desigualdade: mirar nos poluidores mais ricos”, explica.
Consequência das emissões desiguais
A contribuição desproporcional dos mais ricos resulta, segundo a Oxfam, na perda de recursos naturais e no aumento da frequência de eventos climáticos extremos, como secas, enchentes e ondas de calor.
A estimativa é que países de baixa e média renda sofram danos somados de até US$ 44 trilhões até 2050. As emissões do 1% mais rico serão responsáveis por mais de 1,3 milhão de mortes relacionadas ao calor até o fim deste século.
Como resolver?
A Oxfam defende que políticas tributárias são parte essencial do enfrentamento. Entre as medidas sugeridas estão o aumento de impostos sobre renda e patrimônio dos bilionários, além da taxação de lucros de petroleiras e companhias de combustíveis fósseis.
A proposta é aplicar impostos sobre as 585 empresas de petróleo, gás e carvão no mundo, o que poderia gerar uma arrecadação de até US$ 400 bilhões em seu primeiro ano — valor equivalente aos custos enfrentados pelo Sul Global com os impactos climáticos.
A organização também sugere proibir itens de luxo com alta intensidade de carbono, como iates e jatos particulares. De acordo com o estudo, um europeu super-rico que utiliza essas formas de transporte durante uma semana gera uma pegada de carbono equivalente à de uma vida inteira de uma pessoa entre o 1% mais pobre do planeta.
-
1/45
Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG
(Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)
-
2/45
Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
3/45
LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
4/45
3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio
(3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)
-
5/45
SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio
(SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)
-
6/45
Kepler Weber: empresa encerrou terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 51,6 milhões, uma queda de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado
(Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)
-
7/45
Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas
(Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)
-
8/45
Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
9/45
Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
10/45
Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Magazine Luiza)
-
11/45
Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
12/45
Mercado Livre: maior dia de vendas da história aconteceu no 11.11, com alta de 56% nos acessos.
(Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
13/45
Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
14/45
WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
15/45
Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
16/45
MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário
(MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
17/45
Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
18/45
Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
19/45
Copel: vencedora na categoria Energia
(Copel: vencedora na categoria Energia)
-
20/45
Isa Energia: destaque na categoria Energia
(Isa Energia: destaque na categoria Energia)
-
21/45
Cemig: destaque na categoria Energia
(Cemig: destaque na categoria Energia)
-
22/45
Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza
(Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
23/45
Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
24/45
Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
25/45
Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia
(Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)
-
26/45
ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
27/45
Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
28/45
Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário
(Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)
-
29/45
C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi
(C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)
-
30/45
Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo
(Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)
-
31/45
Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
32/45
Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
33/45
Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
34/45
Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
35/45
Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas
(Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
36/45
Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
37/45
Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde
(Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)
-
38/45
Sabin: destaque na categoria Saúde
(Sabin: destaque na categoria Saúde)
-
39/45
Fleury: destaque na categoria Saúde
(Fleury: destaque na categoria Saúde)
-
40/45
EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística
(EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)
-
41/45
Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística
(Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)
-
42/45
Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística
(Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)
-
43/45
Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
44/45
Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
45/45
Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)