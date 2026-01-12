ESG

‘Super-ricos’ esgotam cota de carbono para 2026 em apenas 3 dias

Relatório defende taxação de fortunas, combustíveis fósseis e restrições ao luxo intensivo em carbono

A Oxfam defende que políticas tributárias são parte essencial do enfrentamento, como aumento de impostos sobre renda e patrimônio de bilionários (Alexandros Maragos/Getty Images)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14h29.

Apenas três dias: esse foi o tempo gasto pelo 0,1% mais rico da população mundial para esgotar sua cota de emissões de carbono para todo o ano de 2026.

Isso significa que, desde o dia 3 de janeiro, tudo que for emitido por esse grupo já ultrapassou o limite estipulado por cientistas para conter o aquecimento global em até 1,5 °C.

A informação é de um estudo da organização internacional Oxfam, que avalia ainda que, para o 1% mais abastado, esse marco foi atingido poucos dias depois, em 10 de janeiro, um sábado.

De acordo com a pesquisa, para permanecer dentro do limite justo, esse segmento da população deveria reduzir a poluição que gera em 97% até 2030.

Por que os mais ricos poluem mais?

Segundo o levantamento, o principal motivo está no estilo de vida, que inclui viagens em carros e aviões particulares, consumo de alimentos de alta emissão de carbono, como a carne, e padrões de consumo em geral.

Outro fator relevante é a carteira de investimentos. O estudo aponta que cada bilionário financia empresas que devem produzir cerca de 1,9 milhão de toneladas de CO₂ por ano.

Nafkote Dabi, líder de política climática da Oxfam, afirma que enfrentar as emissões dessa parcela da população é também uma estratégia para preservar o planeta e buscar justiça climática. “Repetidamente, a pesquisa mostra que os governos têm um caminho muito claro e simples para reduzir drasticamente as emissões de carbono e combater a desigualdade: mirar nos poluidores mais ricos”, explica.

Consequência das emissões desiguais

A contribuição desproporcional dos mais ricos resulta, segundo a Oxfam, na perda de recursos naturais e no aumento da frequência de eventos climáticos extremos, como secas, enchentes e ondas de calor.

A estimativa é que países de baixa e média renda sofram danos somados de até US$ 44 trilhões até 2050. As emissões do 1% mais rico serão responsáveis por mais de 1,3 milhão de mortes relacionadas ao calor até o fim deste século.

Como resolver?

A Oxfam defende que políticas tributárias são parte essencial do enfrentamento. Entre as medidas sugeridas estão o aumento de impostos sobre renda e patrimônio dos bilionários, além da taxação de lucros de petroleiras e companhias de combustíveis fósseis.

A proposta é aplicar impostos sobre as 585 empresas de petróleo, gás e carvão no mundo, o que poderia gerar uma arrecadação de até US$ 400 bilhões em seu primeiro ano — valor equivalente aos custos enfrentados pelo Sul Global com os impactos climáticos.

A organização também sugere proibir itens de luxo com alta intensidade de carbono, como iates e jatos particulares. De acordo com o estudo, um europeu super-rico que utiliza essas formas de transporte durante uma semana gera uma pegada de carbono equivalente à de uma vida inteira de uma pessoa entre o 1% mais pobre do planeta.

