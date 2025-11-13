ESG

Plano brasileiro que conecta saúde e clima já conta com 80 países signatários

Iniciativa foi apresentada nesta quinta-feira pelo ministro Alexandre Padilha na COP30 e busca reduzir os efeitos do clima extremo na saúde da população

Ao adotar sistemas de alerta precoce, o país conseguiu reduzir em 92,5% a mortalidade causada por enchentes

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17h28.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apresentou hoje na COP30 o Plano de Ação em Saúde de Belém, uma iniciativa internacional que aborda a relação entre as mudanças climáticas e os impactos nocivos à saúde humana. O documento propõe medidas práticas para que os países fortaleçam seus sistemas de saúde e se preparem para responder aos efeitos dessas alterações, especialmente em populações vulneráveis.

Padilha destacou que o governo está promovendo um “mutirão” para proteger a saúde local contra as ameaças climáticas, como ondas de calor, inundações, secas e outros desastres ambientais. “Belém simboliza um novo paradigma: cuidar da saúde é, também, cuidar do planeta. É a ciência, a solidariedade e a ação coletiva que nos permitirão construir um futuro mais justo e saudável para todos”, afirmou.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou que, por muito tempo, a saúde foi deixada em segundo plano nas discussões sobre mudanças climáticas. O objetivo do Plano de Ação de Belém é precisamente integrar esses dois temas nas decisões globais. “O documento sugere ações tangíveis que os países podem adotar para criar comunidades mais saudáveis e resilientes em um mundo cada vez mais quente”, explicou.

Segundo Padilha, 80 países já aderiram ao plano, sem contar as organizações filantrópicas e instituições de saúde ao redor do mundo que manifestaram interesse. O documento se baseia em três pilares: monitoramento e alertas sobre os efeitos climáticos extremos; construção de sistemas de saúde resilientes, com infraestrutura adaptada e capacitação dos profissionais; e inovação tecnológica, incluindo parcerias para financiar a proteção das populações em risco.

Impactos do clima na saúde

No Brasil, mais de 142 mil mortes foram causadas por temperaturas extremas entre 1997 e 2018, com a maior parte (112 mil) devido ao frio extremo, embora as fatalidades provocadas por ondas de calor também tenham aumentado, totalizando 48 mil mortes entre 2000 e 2018.

As mudanças climáticas também afetaram a transmissão de doenças: a capacidade de propagação do vírus da dengue, transmitido pelo Aedes Aegypti, aumentou 95% entre 2013 e 2022, resultando em mais internações e aumento de casos.

Análise COP30: Agenda trava com pedido para adiar indicadores de adaptação

Em outras partes do mundo, as ondas de calor na Europa resultaram em 2.300 mortes em um curto período de dez dias. Segundo a OMS, a crise climática poderá causar até 250 mil mortes adicionais por ano entre 2030 e 2050, sendo os principais fatores o estresse térmico, a malária, a diarreia e a desnutrição.

Desinformação e mudanças climáticas

Padilha também ressaltou que parte da solução para mitigar os impactos da crise climática sobre a saúde está no combate à desinformação. “O Brasil defende a ciência e a paz para enfrentar a crise de saúde pública gerada pelas mudanças climáticas. Juntos, mostraremos ao mundo que saúde e clima são indissociáveis”, afirmou.

Ele ainda comentou que, ao adotar sistemas de alerta precoce, o país conseguiu reduzir em 92,5% a mortalidade causada por enchentes, antecipando a distribuição de medicamentos e cuidados especializados. “Diante de um clima alterado, não há alternativa senão implementar políticas públicas de adaptação, tratadas com a mesma seriedade que a mitigação. Para muitos países, isso é uma questão de sobrevivência”, disse.

