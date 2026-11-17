“A inteligência artificial e outras tecnologias de ponta são uma faca de dois gumes. A nossa tarefa é reduzir seus riscos, ampliar seu potencial transformador e colocá-las para trabalhar de forma responsável”, afirmou Simon Stiell, secretário-executivo da ONU para Mudanças Climáticas, durante discurso na COP31, em Antália, na Turquia.

A declaração resume o desafio que levou a grande conferência climática a lançar, na segunda-feira, 16, um pacto global para tornar a IA mais sustentável, uma iniciativa da presidência turca e da União Internacional de Telecomunicações (UIT), com participação da Unesco.

Ao mesmo tempo que pode ajudar a reduzir emissões, integrar fontes renováveis de energia e antecipar desastres climáticos, a tecnologia depende de uma infraestrutura de data centers que consome massivamente eletricidade e água.

Com adesão do Brasil, o Compromisso de Antália sobre Inteligência Artificial (Antalya Artificial Intelligence Pledge) mira essas duas frentes: reduzir a pegada de carbono enquanto ampliaa seu uso como ferramenta de combate à crise climática.

O acordo é voluntário e prevê compromissos para melhorar a eficiência energética da infraestrutura digital, incentivar o uso de fontes limpas e ampliar a transparência sobre as emissões associadas à IA.

Durante a mesa-redonda de alto nível que marcou o lançamento, Stiell alertou que o "boom" da tecnologia não pode impor custos ambientais e econômicos à população.

“Não podemos pedir às pessoas que aceitem contas mais altas, mais poluição que aquece o planeta e maior desigualdade hoje em troca de promessas de um amanhã melhor”, destacou.

O secretário-executivo também lembrou que o aumento da demanda dos data centers já pressiona os sistemas elétricos e pode comprometer as metas climáticas nacionais (NDCs) quando essa expansão é sustentada por combustíveis fósseis.

O que prevê o pacto global de IA

O Compromisso de Antália estabelece quatro frentes de atuação para conciliar o avanço tecnológico com os objetivos do Acordo de Paris de limitar a temperatura a 1.5ºC em relação aos níveis pré-industriais.

A primeira trata da infraestrutura necessária para desenvolver e operar sistemas de inteligência artificial e incentiva a construção de data centers mais eficientes, a redução do consumo de água e eletricidade e a utilização de fontes de energia de baixa ou nenhuma emissão de carbono.

A segunda frente aborda o desenvolvimento e o uso responsável da IA ao longo de todo o seu ciclo de vida. Isso inclui desde a fabricação dos equipamentos até o descarte de componentes eletrônicos, com incentivo à reutilização de materiais e à economia circular.

O terceiro eixo busca ampliar a transparência sobre a pegada ambiental da tecnologia. O pacto incentiva empresas e governos a avaliar e divulgar informações sobre consumo de recursos e emissões, utilizando metodologias padronizadas que permitam acompanhar os impactos.

Por último, o compromisso prevê apoio financeiro e tecnológico para ampliar o uso da IA em soluções climáticas, especialmente nos países em desenvolvimento, nas nações menos desenvolvidas e nos pequenos Estados insulares, que estão entre os mais vulneráveis aos efeitos do aquecimento global.

Entre as aplicações estão ferramentas para prever eventos climáticos extremos, melhorar a eficiência das redes elétricas, integrar fontes renováveis e ajudar setores como agricultura e indústria na descabonização.

Segundo o anúncio, os participantes poderão assumir compromissos específicos conforme suas capacidades, incluindo exigências ambientais para data centers, investimentos em infraestrutura computacional e capacitação profissional.

A implementação contará com apoio de padrões internacionais desenvolvidos pela UIT, e os avanços serão acompanhados anualmente nas COPs do clima até 2030. Em 2027, o país anfitrião será a Etiópia.

Por outro lado, o pacto não estabelece metas obrigatórias e uniformes na mitigação das emissões. Seu funcionamento depende do que for assumido voluntariamente por cada país e da capacidade de ação.

Brasil defende proteção dos trabalhadores diante da IA

O Brasil oficializou sua adesão ao compromisso durante a COP31. Representando o governo brasileiro, o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tercius, participou do debate sobre os impactos ambientais, econômicos e sociais da inteligência artificial.

Além da sustentabilidade, o país levou à mesa um alerta com os efeitos da automação sobre o mercado de trabalho.

“Destacamos uma preocupação do governo brasileiro com a proteção dos trabalhadores diante das transformações e da substituição de vagas causadas pela IA, defendendo a garantia e a manutenção desses postos de trabalho”, afirmou Tercius, em comunicado.

Segundo o Ministério das Comunicações, a participação brasileira reforça a posição de que o desenvolvimento tecnológico deve caminhar junto com o crescimento econômico, a inclusão social e a preservação ambiental.

A adesão não significa, por enquanto, que o Brasil tenha anunciado metas nacionais específicas para reduzir o consumo energético ou as emissões de data centers. O comunicado do governo também não detalha investimentos associados à implementação.

Em seu discurso, Stiell defendeu também que o acesso à infraestrutura computacional, ao financiamento e aos dados confiáveis seja ampliado para as nações em desenvolvimento.

O representante da ONU citou aplicações capazes de alertar famílias sobre enchentes, ajudar agricultores a se preparar para períodos de seca e permitir que redes elétricas utilizem mais energia solar e eólica com menos desperdício.

Para ele, a IA só poderá se consolidar como uma solução em prol do clima se seus benefícios forem distribuídos de maneira mais ampla.

Data centers já emitem tanto CO2 quanto países inteiros

O alerta aparece em um estudo liderado por pesquisadores da Universidade Harvard, publicado também na segunda-feira, 16.

Embora tenha sido desenvolvido de forma independente do anúncio na COP31, os dados ajudam a dimensionar os impactos da infraestrutura digital que sustenta a expansão da IA.

Os pesquisadores analisaram 403 grandes data centers nos Estados Unidos e estimaram que, juntos, eles foram responsáveis por 25,7 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) entre maio de 2024 e abril de 2025.

O volume é comparável às emissões anuais de países como a Dinamarca ou a Bolívia.

No mesmo período, as instalações consumiram aproximadamente 82 terawatts-hora de eletricidade, o equivalente a 1,8% de todo o consumo elétrico americano. O volume supera a eletricidade utilizada pelas cidades de Nova York e Los Angeles juntas.

Os EUA, segundo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, atrás apenas da China, não enviaram uma delegação oficial à COP31 pelo segundo ano consecutivo sob o governo de Trump.

A origem dessa energia é um dos principais pontos críticos. Segundo o estudo, cerca de 54% da eletricidade utilizada pelos data centers veio de combustíveis fósseis poluentes, principalmente gás natural e carvão.

Há ainda uma variação da pegada de carbono de acordo com a localização das instalações e a composição da matriz elétrica regional. Em regiões mais dependentes de fontes fósseis, a operação dos data centers resulta em emissões mais elevadas.

A análise considera grandes data centers utilizados em diferentes atividades digitais, como armazenamento em nuvem, processamento de informações e IA.

Como os dados vão até abril de 2025, os pesquisadores alertam que o impacto atual pode ser ainda maior. Segundo informações da Cleanview, pelo menos outros 250 data centers entraram em operação desde então no país.

O avanço da tecnologia coloca em xeque não apenas a quantidade de energia consumida, mas também quem arca com os custos da expansão da infraestrutura digital.

No discurso durante a COP31, Stiell advertiu que algumas empresas estão recorrendo à instalação de usinas próprias movidas a gás para "contornar limitações das redes elétricas". A estratégia, segundo ele, não elimina o problema climático, mesmo quando a geração de energia ocorre fora da rede.

O secretário-executivo defendeu que as bigtechs estabeleçam metas climáticas confiáveis, divulguem seu consumo de energia e água e ampliem o uso de eletricidade renovável sem transferir "a conta para a população".

O tema faz parte de uma agenda mais ampla da COP31 voltada à industrialização verde e à eletrificação da economia. A presidência turca também apresentou iniciativas para ampliar o uso de tecnologias limpas e apoiar investimentos industriais de baixa emissão, em linha com sua ambição de elevar a participação da eletricidade no consumo final global de energia para 35% até 2035.

No caso da IA, o desafio será demonstrar que a tecnologia consegue contribuir para acelerar a transição energética sem provocar um aumento proporcional no consumo de recursos naturais e nas emissões.

Para Stiell, esse equilíbrio também passa por garantir que países em desenvolvimento participem da transformação digital e tenham acesso às soluções que ela pode oferecer diante da crise climática.