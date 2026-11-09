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Brasil ganha prêmio 'Raio do dia' na COP31 pelos mapas do caminho

Presidência brasileira foi homenageada em honraria que reconhece trabalho contra desmatamento e combustíveis fósseis

No sentido oposto, a Nova Zelândia recebeu o "prêmio" Fóssil do Dia

No sentido oposto, a Nova Zelândia recebeu o "prêmio" Fóssil do Dia

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 16h15.

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O dia que marca a abertura da COP31 e a passagem de bastão para a presidência turca nas negociações climáticas finalizou com uma doce notícia para a presidência brasileira: o país foi escolhido como o "Raio do Dia", um prêmio criado por ONGs ambientais para celebrar os bons feitos dentro da agenda climática.

De acordo com o material, a presidência brasileira conseguiu um feito cada vez mais inédito nas conferências climáticas: criar estratégias para cumprir o que prometeu. O reconhecimento veio após a entrega dos dois Mapas do Caminho. O primeiro trata de deter e reveter o desmatamento, enquanto o segundo elabora a transição para longe dos combustíveis fósseis.

O material do "Raio do Dia" afirma que os roadmaps brasileiros demonstram que não há mais desculpas para a inação climática.

"Cada país parte de um ponto diferente, mas os roteiros deixam uma coisa clara: nenhum país precisa esperar", cita o documento.

A liderança climática exercida pela presidência brasileira mesmo após o fim da COP30, realizada no último ano em Belém, foi prova disso, segundo o documento.

O país atingiu mínimas históricas no desmatamento, queda de cinco anos consecutivos nas emissões — e agora parte para ensinar as demais nações como contribuir também.

"Por transformar promessas em ações concretas, o Brasil ganha o prêmio 'Raio do Dia' de hoje. Agora é a vez de outros países seguirem o exemplo", diz o documento.

"Trabalhamos muito duro e estamos felizes que possam ver o que fizemos na COP30 pensando na sociedade. O presidente Lula está no avião e chega nesta madrugada na COP31. Essa agenda é mais do que nunca uma prioridade para o governo brasileiro", disse o presidente da COP30, André Corrêa do Lago.

O outro lado da moeda climática

No sentido oposto, a Nova Zelândia recebeu o "prêmio" Fóssil do Dia, voltado para países que atrapalharam as negociações ou comprometeram as suas estratégias climáticas.

O documento afirma que ao longo dos últimos três anos, o país cortou as metas de redução de metano, reduziu limitações para agrotóxicos e endureceu leis que protegem companhias contra processos relacionados ao clima.

Apesar de contar, sim, com um plano climático, o governo neozelandês não estabeleceu um plano para cumpri-lo. As projeções indicam um déficit de 84 milhões de toneladas em relação à sua primeira meta de emissões do Acordo de Paris.

As emissões do agro foram excluídas do cálculo da precificação do carbono, além da metas de redução de metano para 2050 que foi reduzida pela metade.

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