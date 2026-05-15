Índices acima dos 28°C: como a organização da Copa do Mundo está preocupada com o calor

Especialistas envolvidos no estudo alertam que os impactos do calor extremo vão muito além do desconforto durante as partidas. As projeções preocupam Chris Mullington, professor do Imperial College London e um dos colaboradores da pesquisa.

“Quando o WBGT passa de 26°C, o desempenho dos jogadores já pode ser afetado. Acima de 28°C, o risco de doenças graves relacionadas ao calor se torna ainda mais preocupante, tanto para atletas quanto para os torcedores presentes nos estádios e eventos ao ar livre”, explicou.

Miami lidera ranking de risco climático

O estudo também identificou quais cidades-sede apresentam maior risco de calor extremo durante o torneio. Miami aparece como o local mais preocupante entre todas as sedes da Copa.

E a seleção brasileira pode ser diretamente impactada. O duelo contra a Escócia, válido pela terceira rodada da fase de grupos, está marcado justamente para Miami, cidade que tem praticamente certeza de registrar calor intenso durante o Mundial.

Kansas City também aparece entre os locais de atenção, mesmo com partidas programadas mais para o final do dia.

Um dos exemplos citados pela análise é o confronto entre Holanda e Tunísia. A pesquisa aponta cerca de 7% de chance de o jogo ultrapassar os 28°C de WBGT, faixa que, segundo as diretrizes da FIFPRO, pode justificar até um adiamento.

No Texas, cidades como Dallas e Houston também preocupam. Apesar dos estádios climatizados, os pesquisadores destacam que as áreas externas das arenas podem registrar índices acima de 28°C em mais de 30% das partidas.

Nova Jersey, sede da final da Copa do Mundo, também aparece em alerta. O estudo indica que o risco de interrupção por calor extremo aumentou cerca de 50% em relação à Copa de 1994.

“O fato de até a final da Copa correr risco de ser disputada em condições extremas deve servir como alerta para a Fifa e para os torcedores”, afirmou Friederike Otto, professora de Ciência Climática do Imperial College London.

Calor extremo pode causar insolação e até convulsões

Os pesquisadores também reforçam que as mudanças climáticas aumentaram significativamente a probabilidade de eventos extremos como esse.

Durante exercícios físicos intensos sob calor elevado, os efeitos no corpo podem ser graves. Entre os problemas mais comuns estão câimbras, fadiga extrema, tontura e exaustão térmica.

Nos casos mais severos, a insolação pode elevar a temperatura corporal acima dos 40°C, trazendo risco neurológico.

Os principais sintomas de alerta incluem:

tontura;

sensação de desmaio;

dores musculares;

náusea e vômitos;

visão embaçada;

convulsões;

dificuldade de coordenação motora.

Por isso, especialistas destacam que as pausas para hidratação serão fundamentais durante a Copa, ajudando a reduzir a temperatura corporal e diminuindo a sobrecarga física tanto para atletas quanto para torcedores expostos ao calor por longos períodos.