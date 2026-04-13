ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Microsoft teria encerrado maior programa de créditos de carbono no mundo

Informação foi obtida por agência internacional, que ouviu relatos de funcionários da gigante de tecnologia; em janeiro, a companhia prometeu se tornar carbono negativa até 2030

Apesar da ampliação do programa, as emissões de gases de efeito estufa da companhia cresceram de forma significativa (Divulgação/Getty Images)

Apesar da ampliação do programa, as emissões de gases de efeito estufa da companhia cresceram de forma significativa (Divulgação/Getty Images)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 13 de abril de 2026 às 07h00.

Funcionários da Microsoft informaram a desenvolvedores de projetos de remoção de carbono que a empresa está suspendendo seu programa de compras de créditos ligados à retirada de dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera, considerado o maior do mundo nesse segmento.

Nos últimos dias, representantes da companhia entraram em contato com diversos desenvolvedores para comunicar a interrupção das aquisições, segundo pessoas com conhecimento do assunto, que falaram sob condição de anonimato à Bloomberg.

Em pelo menos um caso, a decisão foi atribuída a razões financeiras, de acordo com uma das fontes.

A Microsoft é o principal investidor global em créditos de carbono e estabeleceu a meta de se tornar carbono negativa até 2030.

A empresa participa de iniciativas em diferentes tecnologias de remoção de CO₂. Estimativas da BloombergNEF indicam que suas compras representaram 96% de todo o mercado em 2025.

Créditos de carbono

O site Heatmap já havia informado que a Microsoft está suspendendo futuras aquisições de equipamentos voltados à remoção de carbono. Um porta-voz da empresa, no entanto, negou que a interrupção seja definitiva para todas as compras.

De acordo com uma das fontes, a empresa poderá retomar o programa em momento posterior. Já quatro desenvolvedores com contratos com a Microsoft afirmaram à Bloomberg News que não receberam qualquer comunicação oficial sobre uma possível pausa nas iniciativas de remoção de carbono.

Em janeiro, a Microsoft declarou ter recebido centenas de propostas de projetos desse tipo ao longo dos últimos dois anos e meio. A empresa também informou que firmou contratos de compra com mais de 60 iniciativas, envolvendo dez tecnologias distintas de remoção de dióxido de carbono e somando mais de 78 milhões de toneladas métricas.

Apesar da ampliação do programa, as emissões de gases de efeito estufa da companhia cresceram de forma significativa, impulsionadas pelos investimentos em data centers necessários para sustentar o avanço da inteligência artificial.

A retirada de grandes volumes de carbono da atmosfera é considerada fundamental para evitar níveis extremos de aquecimento global, por isso a compra de créditos, que garantem a compensação desse impacto negativo. Atualmente, porém, a capacidade global de remoção de CO₂ ainda representa apenas uma pequena parcela do que especialistas apontam como necessário.

Acompanhe tudo sobre:MicrosoftCarbonoCréditos de carbonoReflorestamento

Mais de ESG

Em meio à corrida dos cartões, Swile larga na frente em sustentabilidade

Família Schurmann conclui segunda volta ao mundo e desembarca no Sul do Brasil

Mover oferece 10 mil vagas gratuitas em cursos de desenvolvimento profissional

Gigantes de tecnologia se unem para formar talentos em data centers no Brasil

Mais na Exame

Casual

Uma nova Baselworld? Como será o Watches & Wonders deste ano

Um conteúdo Bússola

Solução de IA aumenta recirculação de conteúdo em até 17%

Ciência

Por que Ozempic não funciona para todos? Ciência identifica causa genética

Mercados

Por que o mercado aposta que o pior já passou na Guerra do Irã