Microsoft teria encerrado maior programa de créditos de carbono no mundo

Funcionários da Microsoft informaram a desenvolvedores de projetos de remoção de carbono que a empresa está suspendendo seu programa de compras de créditos ligados à retirada de dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera, considerado o maior do mundo nesse segmento.

Nos últimos dias, representantes da companhia entraram em contato com diversos desenvolvedores para comunicar a interrupção das aquisições, segundo pessoas com conhecimento do assunto, que falaram sob condição de anonimato à Bloomberg.

Em pelo menos um caso, a decisão foi atribuída a razões financeiras, de acordo com uma das fontes.

A Microsoft é o principal investidor global em créditos de carbono e estabeleceu a meta de se tornar carbono negativa até 2030.

A empresa participa de iniciativas em diferentes tecnologias de remoção de CO₂. Estimativas da BloombergNEF indicam que suas compras representaram 96% de todo o mercado em 2025.

Créditos de carbono

O site Heatmap já havia informado que a Microsoft está suspendendo futuras aquisições de equipamentos voltados à remoção de carbono. Um porta-voz da empresa, no entanto, negou que a interrupção seja definitiva para todas as compras.

De acordo com uma das fontes, a empresa poderá retomar o programa em momento posterior. Já quatro desenvolvedores com contratos com a Microsoft afirmaram à Bloomberg News que não receberam qualquer comunicação oficial sobre uma possível pausa nas iniciativas de remoção de carbono.

Em janeiro, a Microsoft declarou ter recebido centenas de propostas de projetos desse tipo ao longo dos últimos dois anos e meio. A empresa também informou que firmou contratos de compra com mais de 60 iniciativas, envolvendo dez tecnologias distintas de remoção de dióxido de carbono e somando mais de 78 milhões de toneladas métricas.

Apesar da ampliação do programa, as emissões de gases de efeito estufa da companhia cresceram de forma significativa, impulsionadas pelos investimentos em data centers necessários para sustentar o avanço da inteligência artificial.

A retirada de grandes volumes de carbono da atmosfera é considerada fundamental para evitar níveis extremos de aquecimento global, por isso a compra de créditos, que garantem a compensação desse impacto negativo. Atualmente, porém, a capacidade global de remoção de CO₂ ainda representa apenas uma pequena parcela do que especialistas apontam como necessário.