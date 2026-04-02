Inteligência Artificial

Microsoft reposiciona liderança em IA com carta branca para desenvolver a 'superinteligência'

Mudança vinha sendo planejada há 9 meses, enquanto empresa tenta reduzir custos e ampliar uso corporativo de modelos de IA

Mustafa Suleyman: CEO de AI da Microsoft

Mustafa Suleyman: CEO de AI da Microsoft

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 2 de abril de 2026 às 15h29.

A Microsoft reposicionou sua estratégia em inteligência artificial ao permitir que Mustafa Suleyman concentre esforços no desenvolvimento de "superinteligência", movimento que ocorre após uma reestruturação interna anunciada em março. A mudança reflete uma pressão crescente por monetização no setor de IA, especialmente em serviços corporativos e plataformas de desenvolvimento.

A transição já vinha sendo preparada há cerca de nove meses. A renegociação do contrato com a OpenAI foi o fator que "destravou" a capacidade da Microsoft de perseguir esse novo objetivo.

A reorganização interna unificou equipes de produtos corporativos e de consumo sob a marca Copilot, assistente de IA da empresa. Jacob Andreou, ex-vice-presidente corporativo, assumiu como vice-presidente executivo, responsável por engenharia, crescimento e design, enquanto Suleyman passou a atuar em frentes mais estratégicas e no desenvolvimento de modelos de ponta.

A mudança ocorre em um cenário de competição intensificada entre grandes empresas de IA, que enfrentam pressão para transformar avanços tecnológicos em receita recorrente. A estratégia da Microsoft acompanha movimentos recentes da própria OpenAI, que também tem enfatizado aplicações comerciais e expansão de base de usuários pagantes.

Microsoft lança modelo de transcrição com foco em redução de custos

No mesmo contexto, a empresa apresentou o MAI-Transcribe-1, modelo de reconhecimento de fala que busca ampliar a eficiência operacional. Segundo Suleyman, o sistema opera com cerca de metade do custo de GPU, unidade de processamento gráfico, em comparação com modelos concorrentes de ponta.

O novo modelo é capaz de transcrever reuniões, legendar vídeos e analisar interações em centrais de atendimento em 25 idiomas. De acordo com a Microsoft, o sistema foi projetado para lidar com condições adversas, como ruído de fundo, baixa qualidade de áudio e falas simultâneas.

O treinamento envolveu uma combinação de dados curados por humanos e transcrições automatizadas, incluindo gravações em estúdios controlados e conteúdos captados em ambientes cotidianos, além de grandes volumes de dados da web aberta.

O MAI-Transcribe-1 passa a integrar o portfólio da empresa ao lado dos modelos MAI-Voice-1 e MAI-Image-2, disponíveis na plataforma Microsoft Foundry e no ambiente Microsoft AI Playground, voltado a desenvolvedores.

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