LATAM instala "cérebro artificial" em 340 aviões para voar com mais eficiência

A LATAM anunciou com exclusividade à EXAME a implementação de um software europeu de monitoramento em toda sua frota, que promete reduzir em quase 8 mil toneladas as emissões de CO2 por ano. A tecnologia deve gerar uma economia de US$ 2,5 milhões anuais em combustível.

O sistema Aircraft Performance Monitoring (APM), criado pela empresa europeia Storkjet, já está operando nas mais de 340 aeronaves do grupo. A ferramenta consegue economizar cerca de 7 quilos de combustível por voo - o equivalente a 22 quilos de CO2 a menos na atmosfera.

A tecnologia funciona como um "personal trainer" para os aviões: ela compara como cada aeronave está voando hoje com seu desempenho original de fábrica. Com o tempo, os aviões perdem eficiência, mas o computador de bordo continua fazendo cálculos como se a aeronave fosse nova.

O APM corrige essa diferença, permitindo que o avião voe de acordo com seu estado real. Com isso, tanto o planejamento quanto a execução dos voos ficam mais precisos, resultando em menor consumo de combustível.

Eficiência energética

O software também identifica quando é hora de fazer manutenções que melhoram a eficiência, como lavar motores e fuselagem ou ajustar superfícies de controle. Para os aviões Airbus da frota, há ainda uma função especial chamada "Idle Factor", que otimiza o momento ideal para iniciar a descida, fazendo com que essa fase seja mais suave e econômica.

A novidade integra o programa Fuel Efficiency da LATAM, que começou em 2010 e já melhorou a eficiência operacional em 6,5%. Desde então, a companhia deixou de consumir mais de 2 milhões de barris de combustível por ano e evitou a emissão de 5,6 milhões de toneladas de CO2.

Para ter uma ideia da dimensão, esse volume equivale a todas as emissões que a LATAM gera em um ano nas operações aéreas do Equador, Colômbia e Chile juntos - ou quase metade de todas as emissões diretas do grupo.

"A sustentabilidade se constrói no dia a dia, com ações concretas", diz Stephano Gachet, gerente de Abastecimento e Combustível da LATAM e líder do programa Fuel Efficiency. "A incorporação deste software mostra como a tecnologia pode nos ajudar a ser mais eficientes em cada voo, otimizando recursos e reduzindo emissões."