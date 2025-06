Aeroporto de Guarulhos: Latam leva passageiros premium em carro de luxo até o avião

Quem já passou por um embarque remoto — quando não é no finger — em voos internacionais sabe que, muitas vezes, o processo gera um certo desconforto. Basta rolar as redes sociais para encontrar uma série de vídeos que retratam esse "perrengue chique", com passageiros enfrentando longas caminhadas até a aeronave ou tendo que lidar com o tempo chuvoso e o trânsito no pátio. Porém, essa realidade não se aplica aos clientes da categoria Black Signature — a mais alta do programa Latam Pass — que agora podem contar com um serviço totalmente exclusivo e luxuoso.

A Latam e a Audi anunciaram, com exclusividade à EXAME Casual, que o serviço de transporte de passageiros em embarque remoto com veículos 100% elétricos para clientes Black Signature agora também estará disponível no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A comodidade já é oferecida aos passageiros que utilizam o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

O novo serviço, que começa ainda em junho de 2025, permite que esses passageiros sejam transportados até a aeronave a bordo de modelos como o Audi Q8 e-tron e o superesportivo Audi RS e-tron GT.

O atendimento é exclusivo para voos internacionais no Terminal 3 de Guarulhos e estará disponível diariamente tanto no embarque quanto no desembarque. São seis veículos da Audi disponíveis para transportar até três passageiros por viagem, sempre acompanhados por um membro da equipe da companhia aérea.

Para ter acesso ao serviço, não é necessário fazer nenhum tipo de reserva. Os clientes já são identificados pela equipe de solo da Latam, que indica aos passageiros que eles farão o acesso ao avião de forma exclusiva.

Como fazer para ser Black Signature?

O Black Signature é uma das quatro categorias do Latam Pass, programa de fidelidade oficial da companhia aérea. Ao se cadastrar, o cliente passa a acumular pontos e ter acesso a mais benefícios a cada voo que realiza com a empresa. A categoria Black Signature é a mais avançada. É necessário acumular um total de 200.000 pontos para ter acesso ao benefício.

Guarulhos, principal hub da Latam

O Aeroporto de Guarulhos, que concentra a maior operação da Latam no Brasil, é um hub estratégico para a companhia, com mais de 1.400 voos semanais para mais de 75 destinos. Em 2024, a companhia representou 49% da operação no aeroporto, transportando 5,8 milhões de passageiros internacionais, o maior volume da história da companhia no terminal.

Check-in premium

A Latam conta ainda com espaços premium para o check-in doméstico e internacional de passageiros frequentes que embarcam no Aeroporto de Guarulhos. Podem optar pelo atendimento personalizado os clientes das categorias Black Signature e Black do Latam Pass.

No caso dos voos domésticos, o atendimento é feito no check-in E do Terminal 2. Para voos internacionais, é no Terminal 3. Além do atendimento prioritário e exclusivo, os passageiros Black Signature e Black também contam com o despacho de bagagem especial, para que a restituição seja feita de forma prioritária.