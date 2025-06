'A maré virou para a ação climática, e não há como voltar atrás', diz Simon Stiell

Reforçar o multilateralismo, conectar o trabalho da convenção a bilhões de vidas e acelerar a implementação: essas são as três prioridades da presidência da ONU na Conferência de Bonn, segundo Simon Stiell, secretário executivo da organização para mudança do clima.

Nesta segunda-feira, 16, sua fala abriu o grande evento anual que deve destravar as negociações rumo à COP30 e deu início aos trabalhos dos próximos 10 dias na cidade alemã, sede do secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

Até 26 de junho, mais de 5 mil delegados governamentais e partes interessadas estão reunidos no Centro Mundial de Conferências para uma série de encontros de junho – formalmente chamados de 62ª sessão dos Órgãos Subsidiários (SB62).

"Este processo importa, profundamente. O progresso que vocês fazem nos próximos 10 dias fará uma diferença real, em todos os países. Estas sessões são onde passamos do conceito à clareza – em todos os setores, sistemas e sociedades. Vocês estão traçando os trilhos que irão garantir a implementação", disse Stiell, em seu discurso.

Em um cenário geopolítico desafiador e com a saída dos EUA do Acordo do Paris sob o comando de Trump, o mundo perde o segundo maior emissor global da mesa das negociações, mas a ONU reforça a importância de se avançar com urgência nas questões climáticas -- e que não há mais tempo para hesitações ou retrocessos.

"A maré virou para a ação climática, e não há como voltar atrás", ressaltou Stiell ao lembrar que combater as mudanças climáticas já não é uma escolha: é irreversível e os países não podem mais adiar compromissos.

Por outro lado, há motivos para otimismo.

"Estamos vendo luzes verdes para ações de muitas das maiores economias do mundo, enviando sinais poderosos de demanda para investidores e realizadores. Sim, há ventos contrários – como sempre há – mas eles não definem o curso da humanidade", complementou o secretário.

As discussões em Bonn serão essenciais para dar continuidade aos resultados da COP29 em Baku, no Azerbaijão, e preparar as bases para Belém do Pará, quando o Brasil recebe a COP do clima pela primeira vez.

Segundo especialistas, as reuniões preparatórias serão como um termômetro para o ambiente das negociações que definirão o futuro e podem ser um "teste de credibilidade ou prova de fogo" para a diplomacia internacional e brasileira.