Latam abre mais de 300 vagas em manutenção aeronáutica no Brasil

A Latam anunciou nesta terça-feira, 6, a abertura de mais de 300 vagas de trabalho na área de manutenção aeronáutica no Brasil, com inscrições abertas até 16 de maio. As oportunidades abrangem diferentes cargos e níveis técnicos, e estão distribuídas por nove cidades brasileiras: São Paulo, Guarulhos, São Carlos, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Ilhéus e Imperatriz.

As posições são para mecânicos, inspetores, auxiliares técnicos e pintores de aeronaves, com oportunidades afirmativas para pessoas com deficiência (PcD).

“Esse com certeza é mais um reforço do forte investimento que a Latam tem feito no Brasil”, afirma Alexandre Peronti, diretor de Manutenção da Latam Brasil.

No primeiro trimestre de 2025, a empresa contratou mais de 280 mecânicos e auxiliares, além de realizar 270 movimentações internas na área de manutenção. As novas contratações fazem parte do plano de ampliação da frota — que cresceu 13% nos últimos dois anos — e do investimento em infraestrutura técnica no país.

Cargos e localidades

As oportunidades estão disponíveis nos seguintes aeroportos e centros de manutenção:

Mecânico(a) de Pista : Brasília (DF), Confins (MG), Galeão (RJ), Ilhéus (BA), Imperatriz (MA), Salvador (BA), Congonhas (SP) e Guarulhos (SP)

: Brasília (DF), Confins (MG), Galeão (RJ), Ilhéus (BA), Imperatriz (MA), Salvador (BA), Congonhas (SP) e Guarulhos (SP) Mecânico(a) de Hangar : Guarulhos (SP) e São Carlos (SP)

: Guarulhos (SP) e São Carlos (SP) Inspetor(a) de Pista : Brasília (DF)

: Brasília (DF) Pintor(a) de Aeronaves : Congonhas (SP), Guarulhos (SP) e São Carlos (SP)

: Congonhas (SP), Guarulhos (SP) e São Carlos (SP) Auxiliar Técnico de Pista (com vaga afirmativa PcD) : Congonhas (SP)

: Congonhas (SP) Auxiliar Técnico de Pista : Brasília (DF), Congonhas (SP) e Guarulhos (SP)

: Brasília (DF), Congonhas (SP) e Guarulhos (SP) Auxiliar Técnico: São Carlos (SP)

Além disso, estão previstas novas vagas ao longo do ano para Foz do Iguaçu (PR) e Cuiabá (MT).

Benefícios e desenvolvimento profissional

Os contratados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui:

Assistência médica e odontológica

Seguro de vida

Vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte

Auxílio academia

Acesso a plataforma de idiomas

Programa de passagens com desconto para destinos LATAM

Para fomentar a qualificação técnica no setor, a companhia inaugurou em dezembro de 2024 a 'Escola Latam de Mecânicos', com aulas iniciadas em janeiro deste ano para uma turma de 70 funcionários bolsistas. É a única companhia aérea brasileira com um Centro de Instrução certificado pela ANAC para formar mecânicos de manutenção aeronáutica.

Crescimento e novos investimentos

A expansão da equipe acompanha o aumento da frota da LATAM no Brasil, que recebeu 25 aeronaves novas desde janeiro de 2023. A empresa também está investindo R$ 40 milhões em um novo hangar em São Carlos (SP), com início das operações previsto para setembro de 2025, voltado à manutenção de aviões Boeing 787 Dreamliner e Airbus A320. A expectativa é de geração de cerca de 300 empregos diretos na unidade.

Com a maior malha aérea da sua história no Brasil, a LATAM prevê um crescimento de até 8% na oferta de assentos domésticos em 2025, além de manter a liderança na operação internacional, com voos para 90 aeroportos no exterior.

Como se inscrever?

Os interessados devem se cadastrar pelo site Latam Airlines, atualizando o perfil na plataforma “Trabalhe Conosco”.