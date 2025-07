Jeff Bezos nomeia ex-executivo da Amazon para comandar fundo climático de US$ 10 bilhões

O empresário Jeff Bezos anunciou a nomeação de Tom Taylor, ex-líder da divisão de assistente de voz Alexa da Amazon, como novo presidente e CEO do Bezos Earth Fund, iniciativa filantrópica lançada em 2020 com foco em clima e biodiversidade. A novidade foi comunicada pelo executivo em uma publicação divulgada em sua página no LinkedIn nesta terça-feira, 15.

O Bezos Earth Fund já distribuiu aproximadamente US$ 2,3 bilhões em doações desde sua criação. A meta é investir os US$ 10 bilhões até 2030 apoiando cientistas, organizações e projetos direcionados à proteção ambiental.

Carreira

Taylor trabalhou por 23 anos na Amazon, tendo atuado também na área de serviços para vendedores terceirizados. Após ter deixado a empresa em 2022, o executivo retorna à empresa e assume a liderança do fundo criado por Bezos.

“Estou entusiasmado por me juntar ao Bezos Earth Fund e liderar com a ousada missão de inventar uma saída para os desafios ambientais da Terra com uma combinação de pensamento de longo prazo, curiosidade técnica e excelente execução”, escreveu Taylor.

O novo CEO substitui Andrew Steer, que deixou o cargo em fevereiro deste ano. Steer era ex-diretor de um centro de pesquisa ambiental e esteve à frente do fundo nos primeiros anos de operação.

Bezos tem se dedicado com mais frequência à iniciativa desde que deixou o cargo de CEO da Amazon em 2021. Parte dos recursos do fundo tem origem em doações de ações do empresário.