Amazon de Bezos pega 'carona' com SpaceX de Musk em missão espacial

Rivais no desenvolvimento de satélites de internet, a Amazon pegará “carona” com a SpaceX para levar seu próximo lote de dispositivos para o espaço. Na próxima quarta-feira, 16, está previsto o lançamento de 24 satélites Kuiper da Amazon em um dos foguetes Falcon 9 da SpaceX a partir de uma plataforma de lançamento espacial na Flórida, nos Estados Unidos.

O lançamento terá transmissão ao vivo no X, a rede social de propriedade de Elon Musk.

A Starlink, da SpaceX, é atualmente a provedora dominante de internet via satélite em órbita baixa da Terra, com uma constelação de aproximadamente 8.000 satélites e aproximadamente 5 milhões de clientes no mundo.

A Amazon, por sua vez, lançou o Projeto Kuiper em 2019 com o objetivo de fornecer internet de banda larga a partir de uma constelação de mais de 3.000 satélites. A empresa está trabalhando sob um prazo imposto pela Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês), que exige que ela tenha cerca de 1.600 satélites em órbita até julho de 2026.

Os dois primeiros lançamentos Kuiper da Amazon ocorreram nos meses de abril e junho, com o disparo de 27 satélites a cada vez a bordo de foguetes fornecidos pela United Launch Alliance (ULA).

A operação da Amazon

Com a operação, a Amazon terá um total de 78 satélites em órbita. Para cumprir o prazo da FCC, a empresa precisa fabricar e implantar satélites rapidamente, garantindo uma capacidade considerável dos fornecedores de foguetes. Seu projeto reservou até 83 lançamentos, incluindo três viagens por meio da SpaceX.

O multibilionário dono da Amazon, Jeff Bezos, tem destinado grande parte de seu poder de investimento para a Kuiper. Foram mais de US$ 10 bilhões aportados no projeto até então. A empresa pode precisar gastar até US$ 23 bilhões para construir sua "constelação completa", segundo apontaram analistas do Bank of America (BofA) em nota a clientes na última semana. Esse valor não inclui o custo de construção dos terminais.

Além do Projeto Kuiper, Bezos também compete com Musk por meio de sua empresa de foguetes Blue Origin.