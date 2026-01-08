IPTU Verde: como ter descontos de até 50% com ações sustentáveis

Em parte das cidades brasileiras, o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pode sair mais barato caso o imóvel conte com ações ambientais. São descontos a partir de 4% e que podem chegar a até 50% do valor pago, dependendo da regra de cada município.

Esse sistema, chamado IPTU Verde, pode ser aplicado para empreendimentos residenciais, comerciais e institucionais dentro de algumas regras — gerando benefícios entre 4% e 50%.

Imóveis que comprovem a adoção de práticas ambientais podem garantir o incentivo financeiro durante o pagamento do imposto anual de posse de imóvel.

Veja a lista de iniciativas mais comuns nos programas estaduais:

Recursos hídricos, como o reúso de água e a captação natural. Isso inclui sistemas de tratamento e reaproveitamento de águas pluviais.

Uso de energia renovável e eficiência energética, como estratégias para reduzir o consumo de eletricidade e geração elétrica, como painéis solares e sistemas de aquecimento solar.

Ampliação e proteção de áreas verdes, como áreas de solo permeáveis conservadas que podem evitar o acúmulo de calor nas grandes cidades.

Uso de materiais sustentáveis na construção, como o uso de materiais recicláveis e o uso de técnicas de arquitetura que preservem o bem-estar climático, aproveitando dos recursos naturais na engenharia.

Veja as práticas adotadas em capitais brasileiras que contam com o IPTU Verde:

São Paulo:

Na capital paulista, o contribuinte pode garantir 50% de desconto no Imposto Territorial Urbano caso o imóvel seja revestido por vegetação arbórea em áreas de preservação permanente ou perpetuada.

Empreendimentos localizados em terrenos não construídos em Áreas de Proteção de Mananciais também integram a lista. Os casos citados acima geram entre 4% e 20% de diminuição no IPTU.

Rio de Janeiro:

Imóveis com utilização de energia solar para o aquecimento da residência garantem 3% de desconto. A mesma porcentagem também é aplicada para construções sustentáveis e moradias com separação de resíduos.

Casa que usam sistemas de energia eólica para abastecer ao menos 20% da energia elétrica do imóvel recebem 4% de redução no imposto. A maior taxa, de 5%, é utilizada para locais com sistemas de captação de água da chuva e reúso de água, uma vez que integrado ao sistema hidráulico da casa.

Curitiba:

A prefeitura adota o método de Certificações de Sustentabilidade para abater parte do valor, sendo entre 10% a 20% para métodos como parede verde, energias limpas e construções sustentáveis.

Recife:

O IPTU Verde foi instaurado em 2017 com descontos de até 10%. A legislação inclui sistemas de captação da água da chuva e uso de materiais sustentáveis.

Salvador:

Na capital baiana, o IPTU Verde é dividido em categorias: ouro, com redução de 10%; prata, com 7%; e bronze, com 5%. São mais de 70 as categorias de práticas sustentáveis levadas em conta pela prefeitura, como gestão hídrica, eficiência e alternativa energética e eliminação de gases de efeito estufa.

Belo Horizonte:

Adotado desde 2018, a redução no IPTU em BH oferece a partir de 5% de desconto para imóveis que adotem práticas sustentáveis.