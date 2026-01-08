IPTU aumenta todo ano? Entenda por que o valor muda

IPTU: há um ajuste anual no valor do imposto, geralmente para refletir a inflação, podendo ser influenciado por mudanças no valor venal do imóvel (Montagem EXAME com elemento do Canva/Reprodução)
Publicado em 8 de janeiro de 2026
O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) é o tributo referente às propriedades privadas dentro dos centros urbanos. O imposto é cobrado de qualquer propriedade privada dentro do perímetro urbano — casas, apartamentos e imóveis comerciais. O imposto não é fixo e cada cidade pode regular a forma como a taxa é cobrada.
Em São Paulo, por exemplo, o IPTU é organizado por região da cidade, sendo mais caro em regiões onde os imóveis possuem maior valor de mercado e mais barato em regiões com menor infraestrutura.
Além disso, há um ajuste anual no valor do imposto, geralmente para refletir a inflação, podendo ser influenciado por mudanças no valor venal do imóvel, que é a base de cálculo do imposto.
O valor venal é uma estimativa de preço utilizada pelo poder público para calcular impostos, como o IPTU. Ele é definido pelas prefeituras e considera fatores como localização, tamanho e finalidade do imóvel.
O valor é essencial para determinar o preço de mercado dos imóveis de uma cidade. Além disso, o valor venal é importante em outras questões legais, como:
Como o valor que é a base de cálculo do IPTU, qualquer alteração nos critérios estabelecidos pela prefeitura pode impactar tanto o valor venal quanto o imposto devido.
Para fazer os cálculos, é preciso seguir a fórmula estabelecida por cada prefeitura. Geralmente, essa fórmula inclui fatores como:
Base de cálculo do valor venal
Cada cidade tem sua própria forma de calcular o valor venal, mas, em geral, a fórmula segue um padrão semelhante a:
V = A x VR x I x P x TR, sendo:
O valor venal pode ser consultado no site da prefeitura da cidade onde o imóvel está localizado. Ele também aparece no carnê do IPTU e pode ser solicitado presencialmente nos postos de atendimento da prefeitura.
Para saber onde encontrá-lo, consulte o número de inscrição da propriedade (encontrado no carnê) e a data de inscrição do imóvel.
O valor venal é uma estimativa fiscal utilizada para fins tributários, enquanto o valor de mercado é o preço real que um imóvel pode atingir em uma negociação. O valor de mercado leva em consideração fatores como oferta e demanda, condição do imóvel e negociação entre comprador e vendedor.
Embora o valor venal seja determinado pelo poder público, ele pode ser ajustado de acordo com a valorização ou desvalorização de determinadas regiões. O crescimento urbano, investimentos em infraestrutura e a demanda imobiliária impactam diretamente esses valores.