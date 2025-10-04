Fundo brasileiro de proteção às florestas é finalista do prêmio EarthShot, do príncipe William

O Brasil foi indicado ao Prêmio Earthshot 2025 pelo Fundo Florestas Tropicais para Sempre (Tropical Forests Forever Fund, TFFF). A iniciativa é liderada pelo governo federal e propõe um novo modelo de financiamento para a conservação ambiental.

O prêmio, criado pelo príncipe William em 2020, reconhece soluções inovadoras para restaurar o meio ambiente e enfrentar a crise climática. O anúncio da classificação foi feito neste sábado, 4.

O TFFF pretende estabelecer um fundo internacional de US$ 125 bilhões para recompensar países que preservam suas florestas. Desse total, US$ 25 bilhões viriam de governos e US$ 100 bilhões de investidores privados. O projeto prevê ainda que 20% dos recursos sejam destinados a povos indígenas e comunidades locais, que desempenham papel essencial na proteção da Amazônia e de outros biomas tropicais.

Durante a conferência da ONU, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o compromisso inicial do Brasil de investir US$ 1 bilhão no fundo, e estimulou a adesão de outros países. Segundo ele, o TFFF simboliza uma mudança de paradigma: “Não é caridade, é investimento no planeta e na humanidade”, afirmou.

Apontado como a maior inovação financeira já concebida para florestas, o fundo foi desenvolvido em parceria com dez países do Norte e do Sul globais e com representantes de comunidades tradicionais. A previsão é de que o lançamento oficial ocorra durante a COP30, em novembro de 2025, na cidade de Belém (PA).

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou que a indicação ao Earthshot reforça a importância da iniciativa para o debate internacional. “Precisamos redefinir o valor das florestas tropicais. Ser finalista amplia nossa capacidade de atrair investimentos e fortalecer políticas de conservação”, afirmou.

Para o príncipe William, fundador do Earthshot Prize, o TFFF representa o tipo de ideia que pode acelerar a ação climática global. “Em apenas cinco anos, o prêmio provou que as soluções para os maiores desafios do planeta já existem”, disse.