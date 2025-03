Príncipe William no Brasil? Entenda visita em novembro

O príncipe William, herdeiro do trono britânico, virá ao Brasil em novembro para a cerimônia do Earthshot Prize, premiação criada por ele para reconhecer soluções inovadoras contra a crise climática. O evento acontecerá no Rio de Janeiro e destacará iniciativas sustentáveis de diferentes partes do mundo.

Lançado em 2020, o Earthshot Prize premia cinco projetos com impacto ambiental significativo, cada um recebendo 1 milhão de libras (cerca de R$ 7,4 milhões). A iniciativa busca impulsionar soluções ligadas à preservação da biodiversidade, energias renováveis e redução das emissões de carbono.

A edição deste ano contará com 15 finalistas, incluindo empresas, ONGs, grupos indígenas e comunidades locais. A escolha do Brasil como sede reforça a relevância do país no debate ambiental global, especialmente em um ano marcado pela realização da COP 30, a conferência climática da ONU, que acontecerá em Belém, no Pará.

Autoridades britânicas e brasileiras mantêm os detalhes da visita sob sigilo, enquanto diplomatas organizam reuniões preparatórias. A presença de William também deve incluir encontros com líderes locais e ativistas ambientais.

O Rio de Janeiro foi escolhido como sede pelo seu peso cultural e sua infraestrutura para grandes eventos. A cidade já recebeu conferências ambientais de destaque, como a Rio-92 e a Rio+20, e segue como referência no debate climático internacional.

Família real britânica e sustentabilidade

A visita de William marca um novo momento no engajamento da monarquia britânica com temas ambientais. Seu irmão, príncipe Harry, esteve no Brasil em 2012 e 2014, mas sua passagem teve caráter institucional e beneficente.

Com o Earthshot Prize, William se posiciona como um dos principais porta-vozes da agenda ambiental global, aproximando a monarquia do debate sobre mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. A premiação no Brasil reforça essa estratégia, ao colocar o país no centro das discussões sobre conservação ambiental.