EcoRodovias e Volkswagen testam B100, biocombustível que reduz 90% das emissões de CO2

Objetivo é testar aplicação do biodiesel de soja em larga escala em condições cotidianas e avaliar desempenho e consumo

Diesel (RunPhoto/Getty Images)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 08h00.

A EcoRodovias, operadora de malha rodoviária, e a Volkswagen Caminhões e Ônibus iniciaram testes para avaliar o desempenho do B100, biodiesel 100% renovável de origem vegetal, em operações rodoviárias reais.

A iniciativa, que será conduzida durante 12 meses na concessão Ecovias Noroeste Paulista, no interior de São Paulo, representa uma das primeiras aplicações do combustível em larga escala no setor de concessões rodoviárias brasileiro.

O projeto utilizará quatro caminhões Volkswagen em diferentes aplicações: um Meteor 29.530 para guincho, dois Delivery 11.180 também para guincho e um Constellation 17.190 para aplicação pipa. O objetivo é compreender a eficiência do B100 em condições operacionais cotidianas, avaliando aspectos como desempenho, consumo, impacto no ciclo de manutenção dos veículos e confiabilidade.

Redução de emissões

Produzido 100% a partir de soja, o B100 pode reduzir em até 90% as emissões de CO2 em comparação ao diesel fóssil tradicional, segundo estudos da Agência Nacional do Petróleo, da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais e da Empresa de Pesquisa Energética.

"Na nossa trajetória como empresa de soluções em transporte sustentável, seguimos firmes no compromisso com a sustentabilidade e a inovação. A realização de testes com 100% biodiesel, em parceria com a EcoRodovias, visa validar o uso desse combustível como uma rota de descarbonização", afirma Rodrigo Chaves, vice-presidente de Engenharia da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Para a EcoRodovias, que administra 12 concessões de rodovias em oito estados somando 4,8 mil quilômetros, os testes estão alinhados às metas estabelecidas em sua Agenda ESG 2030, que prevê reduções de 25% até 2026 e de 42% até 2030 nas emissões diretas das operações e emissões indiretas de energia adquirida.

"Uma parte relevante das nossas emissões diretas vem da frota movida a diesel, composta por guinchos, ambulâncias e caminhões de apoio. Temos avaliado diferentes combustíveis e tecnologias e entendemos que o biodiesel B100 tem potencial de oferecer ganhos ambientais expressivos, com custos de adaptação relativamente baixos", explica Monica Jaén, diretora de Sustentabilidade do Grupo EcoRodovias.

Teste de biodiesel

O abastecimento será realizado através de um caminhão comboio da Petroservice, subcontratada da F8 Fuel, a partir de um tanque instalado na base de Serviços de Atendimento ao Usuário, em Araraquara (SP). O combustível é fornecido pela Brejeiro, empresa produtora de biodiesel de soja.

Os veículos receberão adequações específicas e acompanhamento técnico contínuo de ambas as empresas para análise de desempenho e eventuais ajustes durante o período de testes. A iniciativa busca validar alternativas sustentáveis para o setor de transporte rodoviário, especialmente em operações que exigem alta disponibilidade operacional.

