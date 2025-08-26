Invest

Elli, da Volkswagen, inicia comercialização de energia para clientes

Estratégia da Volkswagen prioriza clientes corporativos com operações de carregamento e frotas acima de 100 veículos

volkswagem (Pixabay/Reuters)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 16h11.

A unidade Elli, da Volkswagen, iniciou a oferta de negociação de energia para clientes, ampliando o escopo de negócios iniciado em 2023, quando a empresa passou a atuar no mercado europeu de eletricidade.

À Bloomberg, o vice-presidente de energia da Elli, Ingo Müller, afirmou que a divisão já está responsável pela aquisição de energia limpa para um cliente industrial de grande porte, utilizando acesso ao mercado Epex Spot.

Expansão no mercado de energia limpa

A comercialização de energia ocorre em um momento de transição no mercado europeu, marcado pelo aumento da geração eólica e solar, que depende de condições climáticas e exige maior flexibilidade de contratos e demanda. Nesse contexto, a Elli compra e vende eletricidade para compensar variações de produção.

Desde 2023, a empresa atua na negociação de energia em tempo real no mercado de curto prazo. O movimento está ligado à estratégia da Volkswagen de desenvolver veículos elétricos e usinas de baterias em larga escala.

Segundo Müller, o foco da unidade é atender principalmente clientes de varejo que operam pontos de recarga de veículos elétricos ou gerenciam frotas com mais de 100 unidades.

