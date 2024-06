EcoRodovias elabora estratégia ESG com metas de redução de emissões e preservação florestal

Em 2023, a EcoRodovias elaborou sua Agenda ESG 2030 com a consolidação de compromissos e metas de sustentabilidade. Foram definidos dez pilares estratégicos com metas específicas aprovadas pelo conselho de administração e divulgadas no início deste ano.

Os pilares estão classificados como: estratégia climática; biodiversidade e ecossistema; economia circular, segurança; capital humano e diversidade, equidade e inclusão; ética, transparência e integridade; e compras sustentáveis. Entre os destaques estão a redução de 41% das emissões de escopos 1 e 2 até 2030 e chegar a 2.600 hectares de áreas plantadas e/ou preservadas.