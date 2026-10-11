Carros elétricos e híbridos são 16% das vendas, mas avanço esbarra em infraestrutura

Carros elétricos: pela primeira vez, veículos ultrapassam a faixa de 10% no mercado brasileiro (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de ESG
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 08h00.
Os veículos elétricos e híbridos alcançaram 16% das vendas de veículos leves no Brasil no primeiro semestre de 2026, quase o dobro dos 8,7% de um ano antes. Segundo estudo do Conselho Internacional de Transporte Limpo, o ICCT Brasil, os elétricos a bateria lideraram o avanço, com 90 mil unidades vendidas e alta de 196%.
Os veículos elétricos e híbridos chegaram a 16% das vendas de veículos leves no Brasil no primeiro semestre de 2026, praticamente o dobro dos 8,7% registrados no mesmo período de 2025.
É a primeira vez que esse grupo de tecnologias supera a faixa de 10% do mercado brasileiro, segundo levantamento do Conselho Internacional de Transporte Limpo, o ICCT Brasil. Em 2022, elétricos a bateria, os BEVs, híbridos plug-in, os PHEVs, e híbridos convencionais, os HEVs, respondiam juntos por menos de 2% das vendas.
Entre as tecnologias analisadas, os elétricos a bateria apresentaram o maior avanço. As vendas passaram de 30 mil unidades no primeiro semestre de 2025 para 90 mil no mesmo período deste ano, uma alta de 196%. Os híbridos plug-in também cresceram, de 32 mil para 76 mil unidades, avanço de 80%. No mesmo intervalo, o mercado total de veículos leves aumentou 20%, de 1,1 milhão para 1,4 milhão de unidades.
O crescimento mostra que os modelos eletrificados deixaram de ocupar uma parcela residual do mercado, mas o avanço ainda ocorre de forma desigual entre fabricantes, regiões e tipos de infraestrutura.
Em informações obtidas com exclusividade pela EXAME, Vitor Luis Andrade, pesquisador do ICCT Brasil, afirma que o aumento das vendas foi impulsionado pela maior competitividade desses veículos em relação aos modelos a combustão, tanto no preço de compra quanto na economia com combustíveis.
A chegada de novos fabricantes ao mercado nacional também ampliou a competição, segundo Andrade, e teve reflexos até sobre os modelos tradicionais. “Esse processo foi impulsionado pela chegada de novos fabricantes no mercado nacional e resultou, inclusive, em reduções de preços de alguns modelos a combustão produzidos pelos líderes do mercado brasileiro”, afirma.
Apesar do avanço geral, a eletrificação permanece fortemente concentrada. A BYD respondeu por 64% dos veículos elétricos a bateria vendidos no Brasil no primeiro semestre de 2026 e por 54% dos híbridos plug-in. No mercado de BEVs, o grupo Volvo-Geely ficou em segundo lugar, com 20% das vendas. Entre os PHEVs, a GWM respondeu por 19% e a Chery, por 10%. Já entre os híbridos convencionais, a Toyota concentrou 52% das unidades comercializadas.
A composição contrasta com o ranking geral do mercado brasileiro. Stellantis, Volkswagen, GM e Hyundai-Kia foram as quatro maiores fabricantes em vendas de veículos leves no primeiro semestre, mas ainda mantêm seus portfólios predominantemente concentrados em modelos a combustão. Entre elas, apenas a GM apresentou uma participação relevante de elétricos a bateria, ainda assim limitada a 3,6%.
“O mercado brasileiro de veículos elétricos e híbridos está crescendo, mas esse crescimento não ocorre de forma homogênea entre as fabricantes. Enquanto algumas empresas já têm uma parcela significativa de suas vendas concentrada em tecnologias elétricas e híbridas, as quatro maiores montadoras do país ainda mantêm seus portfólios predominantemente baseados em veículos a combustão”, afirma Andrade.
Para o pesquisador, um novo salto nas vendas dependerá também da reação dessas fabricantes. À EXAME, ele afirma que avanços mais substanciais estarão ligados tanto às decisões das maiores montadoras do país de ampliar a oferta de elétricos, em uma tentativa de evitar perda de participação de mercado, quanto aos investimentos dos novos fabricantes para produzir esses modelos no Brasil.São Paulo investe R$ 6,5 bilhões e entrega 500 novos ônibus elétricos
A BYD é hoje o exemplo mais visível dessa mudança. A fabricante superou a Toyota e passou a ocupar a quinta posição entre as maiores em vendas totais de veículos leves no Brasil, com 100% das vendas concentradas em BEVs e PHEVs no primeiro semestre. O grupo Geely e a Leapmotor também registraram 100% de suas vendas nessas duas categorias. Na GWM, essa participação foi de 48%; na GAC, de 44%; e na Chery, de 15%.
O crescimento da frota eletrificada também tem sido acompanhado pela ampliação da infraestrutura de recarga, sobretudo em áreas urbanas. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico citados pelo ICCT, o número de eletropostos no país quase dobrou entre setembro de 2025 e setembro de 2026, com expansão principalmente em locais públicos, como supermercados e shopping centers.
Houve também avanços regulatórios. Alagoas, Bahia, São Paulo e Sergipe aprovaram leis que tratam do direito à recarga em prédios e condomínios e estabelecem normas de segurança para a instalação dos equipamentos. Projetos semelhantes estão em tramitação em outros estados, o que pode ampliar a possibilidade de carregamento residencial e condominial à medida que a frota cresce.
Ainda assim, a expansão da infraestrutura não ocorre no mesmo ritmo em todos os segmentos. Andrade avalia que a disponibilidade de carregadores rápidos e ultrarrápidos nas estradas continua sendo uma lacuna importante, especialmente se a eletrificação avançar para o transporte de cargas.
“Vale lembrar que, apesar desses avanços, ainda é necessário expandir a disponibilidade de carregadores rápidos e ultrarrápidos em estradas, medida que será ainda mais relevante para viabilizar a expansão da frota, ainda limitada, de caminhões elétricos no Brasil”, afirma. No primeiro semestre de 2026, foram comercializados 168 caminhões elétricos no país.
Na avaliação do ICCT, políticas de incentivo à demanda continuam tendo papel importante na expansão dos veículos eletrificados. Entre os exemplos estão reduções e isenções de IPVA, vigentes em nove estados, e condições mais favoráveis de financiamento, como as implementadas recentemente pelo programa MOVE Brasil.
No longo prazo, porém, o instituto avalia que os incentivos ao consumidor precisarão ser acompanhados por regras capazes de influenciar diretamente as estratégias das fabricantes.Além do elétrico: a disputa para descarbonizar o transporte coletivo no Brasil
Para Andrade, regulamentações podem estimular uma maior oferta de modelos elétricos no Brasil e aproximar os portfólios comercializados no país daqueles encontrados em mercados de origem das montadoras, como Europa e Estados Unidos.
O pesquisador também aponta para 2027 como um ano relevante nessa agenda. Segundo ele, a definição de novas metas de redução de emissões no âmbito do programa MOVER pode ter efeito sobre a composição das vendas ao incentivar uma participação maior de veículos híbridos e elétricos, considerados mais eficientes e menos poluentes.
A transformação do mercado também aparece no perfil das importações. Os BEVs e PHEVs responderam por 70% dos veículos leves importados no primeiro semestre de 2026, ante 56% no mesmo período de 2024.
Segundo o ICCT, o pico no volume de importações deste ano foi superior ao volume de emplacamentos de veículos importados, movimento que pode estar relacionado à antecipação de compras antes do aumento do imposto de importação ocorrido em julho.
Ao mesmo tempo, as exportações brasileiras de veículos leves somaram US$ 2,5 bilhões no primeiro semestre, uma queda de 14% em relação ao mesmo período de 2025. A retração foi provocada principalmente pela redução dos embarques para a Argentina, um dos principais destinos dos veículos produzidos no Brasil, ao lado de Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai.
Os dados indicam que a eletrificação já alterou a composição das vendas e das importações brasileiras, mas o mercado ainda convive com uma forte concentração entre poucas fabricantes e com diferenças relevantes na disponibilidade de infraestrutura.
A próxima fase desse crescimento tende a depender menos apenas da entrada de novos modelos e mais das decisões de investimento das grandes montadoras, da expansão da produção local e das políticas que deverão orientar a oferta e as emissões dos veículos vendidos no país.
Os veículos elétricos e híbridos responderam por 16% das vendas de veículos leves no primeiro semestre de 2026, segundo estudo do ICCT Brasil. No mesmo período de 2025, a participação era de 8,7%.
As vendas de veículos elétricos a bateria passaram de 30 mil para 90 mil unidades, alta de 196%, segundo o ICCT Brasil. Os híbridos plug-in avançaram 80%, de 32 mil para 76 mil unidades.
Segundo o estudo do ICCT Brasil, a BYD concentrou 64% das vendas de elétricos a bateria e 54% das vendas de híbridos plug-in no primeiro semestre de 2026. O grupo Volvo-Geely teve 20% dos elétricos a bateria, enquanto a Toyota respondeu por 52% dos híbridos convencionais.
O crescimento foi impulsionado pela maior competitividade dos modelos eletrificados no preço de compra e na economia de combustível, avalia Vitor Luis Andrade, pesquisador do ICCT Brasil. Segundo Andrade, a entrada de novas fabricantes também aumentou a concorrência e provocou reduções de preços em alguns veículos a combustão.
O número de eletropostos quase dobrou entre setembro de 2025 e setembro de 2026, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico citados pelo ICCT. Vitor Luis Andrade afirma, porém, que ainda é necessário ampliar a oferta de carregadores rápidos e ultrarrápidos nas estradas.
Os elétricos a bateria e híbridos plug-in representaram 70% dos veículos leves importados no primeiro semestre de 2026, ante 56% no mesmo período de 2024. Segundo o estudo do ICCT, uma das hipóteses para o aumento das importações foi a antecipação de compras antes da elevação do imposto de importação em julho.