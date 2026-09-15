99 integra mais de 150 estações de recarga elétrica no Rio e oferece até 20% de desconto

Colocar mais veículos elétricos nas ruas é apenas uma parte da transição para uma mobilidade de baixo carbono.

Para que a frota avance, também é necessário criar uma rede de recarga acessível, com estações fáceis de encontrar e condições que reduzam o custo de quem usa o carro como ferramenta de trabalho.

É nesse ponto que a 99, empresa de transporte por aplicativo, tenta avançar com a solução 99Recarga Elétrica. A plataforma chega ao Rio de Janeiro reunindo mais de 150 estações das redes Tupi e EzVolt, após uma experiência inicial bem-sucedida em São Paulo.

Em parceria com a EzVolt, a empresa oferece descontos de 10% a 20% para motoristas parceiros.

“Precisamos criar um ecossistema e uma infraestrutura que permita que o elétrico seja utilizado de forma eficiente e sustentável em escala”, afirma Thiago Hipólito, diretor de Inovação da 99, em entrevista à EXAME.

Pelo aplicativo, o usuário pode localizar eletropostos por região, verificar a disponibilidade dos carregadores em tempo real e acessar as ofertas das redes integradas.

O serviço está disponível para qualquer pessoa, mas os descontos são restritos aos motoristas parceiros da 99 que tenham um veículo eletrificado associado ao CPF cadastrado na plataforma.

A aposta de eletrificação da 99

A expansão da rede de recarga é uma das frentes da estratégia da 99 para eletrificar os veículos cadastrados em sua plataforma. A empresa também mantém parcerias voltadas à compra e à locação de modelos eletrificados por motoristas.

Atualmente, mais de 73 mil carros eletrificados estão cadastrados na 99, dos quais mais de 68 mil estão ativos.

Segundo estimativas da 99, esses já percorreram mais de 585 milhões de quilômetros e evitaram a emissão de quase 87 mil toneladas de dióxido de carbono. O volume seria equivalente ao plantio de mais de 690 mil árvores.

“A nova solução atua sobre uma das principais necessidades dos motoristas de veículos eletrificados: acesso simples, conveniente e mais econômico à infraestrutura de recarga”, destaca o diretor de inovação.

A companhia aposta especialmente na eletrificação dos veículos usados por motoristas de aplicativo, que costumam percorrer distâncias maiores do que os automóveis de uso particular.

Com mais quilômetros rodados, a substituição dos modelos a combustão tem potencial para evitar um volume maior de emissões e ajudar potencialmente na descabonização do setor de transporte.

Neste sentido, a 99 também lidera desde 2022 a Aliança pela Mobilidade Sustentável, coalizão que reúne 32 empresas ligadas à fabricação de veículos e baterias, aplicativos de mobilidade e entrega, infraestrutura de recarga, serviços financeiros e locação de automóveis.

Nos primeiros quatro anos, o grupo destinou R$ 410 milhões a iniciativas ligadas à mobilidade sustentável. Nesse período, cerca de 65 milhões de viagens foram realizadas em veículos elétricos por meio da plataforma da 99.

Até 2030, a meta da Aliança é superar 300 mil veículos eletrificados em diferentes categorias e inclui 130 mil carros elétricos e eletrificados, 70 mil motos elétricas, 100 mil bicicletas elétricas e 10 mil vans e caminhões elétricos. Em paralelo, o grupo quer superar 60 mil estações de recarga instaladas no Brasil.

Os resultados e os compromissos foram apresentados pelo diretor de inovação da 99 na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, em julho de 2026.

Como funciona o desconto na recarga

O custo do desconto não é bancado pela 99. Segundo Thiago, o valor é subsidiado integralmente pelo operador do ponto de recarga, conhecido no setor pela sigla CPO. A 99, por sua vez, direciona motoristas aos estabelecimentos participantes.

“O sucesso da iniciativa passa por dois fatores principais: a capacidade do parceiro de oferecer uma condição de desconto atrativa e, do nosso lado, a capacidade de gerar demanda e direcionar motoristas para a rede participante”, explica.

A operação começou a ser testada no Rio antes do lançamento oficial. Desde que os descontos foram ativados, em julho, cerca de 100 usuários fizeram mais de 300 recargas em 30 estações. A base de usuários do aplicativo na cidade avançou mais de 10% ao mês, segundo a empresa.

Os desafios da eletrificação no Brasil

Embora a oferta de veículos eletrificados tenha avançado, o preço dos automóveis e a disponibilidade de carregadores ainda limitam a expansão da frota, principalmente entre trabalhadores que dependem do carro para gerar renda.

“Uma barreira é tornar os veículos eletrificados economicamente acessíveis, principalmente para quem depende do carro como fonte de renda. Isso passa por financiamento, locação e modelos que reduzem o investimento inicial”, afirma Thiago.

A capilaridade da rede de recarga é outro desafio. Os eletropostos ainda estão concentrados nos maiores centros urbanos, enquanto parte dos motoristas precisa recorrer a diferentes aplicativos para localizar, acessar e pagar pelo carregamento.

“Não basta apenas instalar estações: precisamos tornar essa rede fácil de localizar, acessar e utilizar”, afirma o executivo.

Neste contexto, o 99Recarga Elétrica se propõe a reunir diferentes redes em uma única plataforma, com informações em tempo real e descontos.

Lançado inicialmente em São Paulo, em setembro de 2025, o aplicativo chega agora ao Rio de Janeiro como parte de sua estratégia de expansão. As rodadas de descontos também alcançam Porto Alegre, Curitiba, Canoas, São José dos Pinhais, Santa Maria, Toledo, Goiânia, Brasília, Guapó e Niterói.