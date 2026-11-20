Antália, Turquia — A COP31, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, chega aos momentos finais nesta sexta-feira, 20, longe de um consenso sobre pontos centrais das negociações.

Em Antália, na Turquia, o clima é de "fim de festa", mas não daquelas em que se comemora. Os corredores estão mais vazios e os pavilhões dos países começam a se despedir, enquanto uma chuva constante esperada até a noite do sábado, 21, completa o cenário de melancolia na despedida da COP31.

Enquanto isso, a diplomacia acontece a todo vapor nas salas fechadas, onde líderes e negociadores tentam evitar que o acordo final saia ainda mais enfraquecido.

Após a noite da quinta-feira, 19, a sensação era de retrocesso: os dois roteiros globais liderados pelo Brasil ficaram de fora no segundo rascunho da decisão de capa: o de transição para longe dos combustíveis fósseis e de combate ao desmatamento.

Esse documento político reúne as principais mensagens e prioridades da conferência, como se literalmente "encapasse" o texto final. E como já esperado, o também recuou significamente em financiamento climático, retirando a menção dos 120 bilhões de dólares para adaptação e outros mecanismos financeiros.

Segundo fontes ouvidas pela EXAME, o ritmo travado da negociação não dá indícios de que a plenária de encerramento aconteça ainda nesta sexta-feira, atraso que já é tradicional nas COPs. A expectativa é que o encerramento seja entre sábado, 21, e domingo, 22, embora as discussões possam se prolongar.

O dia será dedicado às consultas bilaterais, momento em que os representantes buscam alinhar posições, definir como devem votar e identificar possíveis concessões para a construção de um consenso.

Pela manhã, países que elaboram seus próprios roteiros para a transição para longe dos combustíveis fósseis se reuniram para convocar outras nações a seguir o mesmo caminho.

O secretário de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Aloisio de Melo, e a CEO da COP30, Ana Toni, participaram do encontro, focado em compartilhar conhecimento e experiências entre as nações.

A proposta, defendida pelo Brasil, busca dar continuidade a grande legado da COP30. Mas sua ausência no rascunho da decisão de capa, porém, ainda não significa que tenha sido definitivamente descartada das negociações.

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Mapa do caminho ainda pode voltar à mesa

Para Alice Amorim, diretora de Programa da Presidência da COP30, a exclusão do mapa do caminho da última versão da decisão de capa não deve ser utilizada como único "indicador do resultado" do desenrolar de negociações em Antália.

"Sabíamos que ia ser difícil. Desde sempre, não foi nosso principal objetivo estar na declaração de capa. Claro que é bem-vindo, é importante ter sinalizada a linguagem da transição para longe dos combustíveis fósseis, mas não era um sinal de sucesso", afirmou.

Segundo ela, o avanço da agenda também depende de mecanismos formais resultantes das negociações e da disposição dos países para desenvolver seus próprios planos nacionais.

"Mais importante agora é que o mecanismo de transição foi acordado no texto formal. Até o final ainda pode voltar para o jogo, mas isso não ditará o sucesso desta COP", destacou Alice.

Para a representante da Presidência da COP30, a disposição dos países para desenvolver seus próprios planos nacionais é parte central da implementação e mobilização ativa encabeçada pelo Brasil.

O coordenador de Política Internacional do Observatório do Clima, Claudio Angelo, também considera que a discussão permanece aberta, embora veja uma série de dificuldades para a reinclusão da proposta.

"A decisão de capa vai ter mais esboços. É normal, nessa altura dos acontecimentos, que comece a ter versões de textos que são sucessivamente espancados pelos países. Acho difícil que os mapas do caminho voltem. Não é impossível, mas costuma acontecer de um primeiro rascunho vir muito longo e depois ser desidratado", afirmou.

No entanto, o especialista defende que a retirada do roteiro não pode ser analisada separadamente das demais frentes de negociação.

"Como tem correspondência entre a decisão de capa e o acordo principal, ainda não é derrota. Não consegue mexer numa vareta sem mexer nas outras. Então, tudo tem que caminhar junto", acrescentou.

Financiamento e transição energética seguem no centro do impasse

A dificuldade para construir um acordo vai além da discussão sobre os combustíveis fósseis. Financiamento climático, transição justa e eletrificação também estão entre os temas que precisam avançar para que a conferência apresente resultados mais abrangentes.

Para Claudio Angelo, as negociações climáticas chegaram a um estágio em que avanços isolados já não são suficientes.

"A gente não pode se dar ao luxo de ter uma coisa ou outra. Entramos em ultrapassagem de um grau e meio. Vamos olhar para 2024 com saudade", afirmou, em referência ao limite de aquecimento global de 1,5°C previsto no Acordo de Paris.

"Não dá mais para isso. As COPs não podem se dar ao luxo de tirar uma coisa daqui e falar: beleza, foi um sucesso porque aprovamos eletrificação ou decisão de capa. Precisa aprovar transição justa, financiamento, eletrificação", acrescentou.

A avaliação ocorre em um momento de divergências entre países produtores de combustíveis fósseis e economias que pressionam por compromissos financeiros mais robustos.

Na prática, a construção de um consenso depende de negociações que conectam diferentes interesses: enquanto parte dos países resiste ao fortalecimento da linguagem sobre a transição energética, outros colocam o financiamento climático no centro das discussões.

O risco apontado por Angelo é que os países consigam chegar a uma decisão, mas com compromissos insuficientes diante da dimensão dos desafios climáticos.

Pressão sobre o consenso aumenta na reta final

A dificuldade para fechar os textos também ocorre em meio a questionamentos sobre o próprio funcionamento das negociações climáticas da ONU.

Na quinta-feira, 19, o Panamá enviou uma carta à copresidência da COP31 afirmando que poderá se opor formalmente à adoção de decisões que não atendam a oito exigências apresentadas pelo país.

A posição panamenha acrescenta pressão às negociações e reforça o debate sobre a capacidade do sistema multilateral de produzir decisões em um cenário de interesses divergentes.

O impasse também coloca em evidência a distância entre os anúncios realizados ao longo da conferência e a capacidade de transformar compromissos políticos em decisões negociadas entre os países.

Na agenda de eletrificação, por exemplo, diferentes iniciativas apresentadas durante a COP31 divulgaram números de participação que não representam necessariamente adesões aos mesmos compromissos.

Enquanto a imprensa turca noticiou que 90 países teriam aderido à meta de elevar a participação da eletricidade no consumo final de energia para 35% até 2035, um pacote da Agenda de Ação anunciou a participação de mais de 150 países, além da União Europeia, 37 cidades e mais de 260 empresas.

As iniciativas são distintas, e a participação nas ações não significa, necessariamente, adesão formal à meta de 35%. Também não havia confirmação oficial da lista de países signatários do compromisso.

No caso da indústria, o Pacto de Antália para a Industrialização Verde, lançado durante a conferência, busca mobilizar investimentos para reduzir emissões em setores como aço, cimento e produtos químicos.

A dimensão do desafio aparece nos números divulgados pela Anadolu Agency: seriam necessários mais de US$ 500 bilhões em investimentos para a produção de aço e cimento com emissões próximas de zero até 2035, mas menos de US$ 20 bilhões estavam comprometidos com projetos que já haviam alcançado a decisão final de investimento.