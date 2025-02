Carnaval 2025: conheça a primeira bateria feminina de Olinda, com mais de 250 mulheres

No Carnaval de 2025, o Bloco Sambadeiras, primeira e maior bateria feminina de samba de Olinda, volta a ocupar as ruas de Pernambuco com mais de 250 mulheres. O grupo, que surgiu em 2008 para garantir espaço feminino na música e na festa, tem como marca a autonomia e o protagonismo das mulheres na folia.

Formado exclusivamente por percussionistas mulheres, o bloco desafia a histórica exclusão das mulheres das baterias de samba e se tornou referência na cena carnavalesca do Estado.

Neste ano, as Sambadeiras prestarão homenagem ao Maracatu, ritmo que surgiu no século XVIII em Pernambuco como forma de resistência dos povos escravizados. O repertório contará com músicas inéditas e faixas tradicionais da cultura nordestina, reforçando a fusão entre diferentes manifestações culturais do estado.

“O reconhecimento da potência feminina é o que nos motiva. Nós queremos mostrar que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive liderando uma bateria e arrastando multidões”, afirma Julieta Mergulhão, presidente e fundadora do bloco. “Significa que é possível ir às ladeiras com uma bateria de mais de 270 mulheres, protagonizar, arrastar multidões durante os desfiles, fazer parte de tantos momentos emocionantes e inesquecíveis do nosso carnaval.”

Parceria com a Vult

O desfile de 2025 conta novamente com o apoio da marca de cosméticos Vult, que já havia patrocinado o bloco em 2020. A marca viabilizará figurinos, fornecerá equipamentos e distribuirá kits personalizados para as integrantes. Além disso, os foliões que acompanharem as Sambadeiras terão acesso a um camarim de retoques de maquiagem, garantindo que a energia e o brilho da festa durem a noite inteira.

“O carnaval é uma manifestação de cultura, diversidade e liberdade, e apoiar novamente as Sambadeiras faz parte da nossa premissa em dar visibilidade a iniciativas que impulsionam a igualdade de gênero e o poder da força feminina no país”, afirma Akemi Shigeto Gouvêa, gerente sênior de marketing regional da Vult. “A parceria ideal acontece quando nós, mulheres, nos conectamos com iniciativas que valorizam o autocuidado e o bem-estar de forma genuína.”

“O apoio da Vult representa o reconhecimento da potência feminina, sua importância na cultura, o crescimento e visibilidade que o grupo Sambadeiras alcançou nesses 17 anos de história”, continua Julieta.

A empresa tem investido em projetos voltados ao empoderamento feminino e à inclusão social. Em 2024, lançou a campanha “Isso é Mais que um Batom”, revertendo 100% das vendas de um produto para a ONG Turma do Bem, que oferece tratamento dentário para mulheres vítimas de violência. Além disso, mantém desde 2017 o programa 220 Vults, que já capacitou mais de 43 mil mulheres para atuar no mercado da beleza.

Programação do bloco

02/03/2025 - Cortejo oficial, 10h, Ladeira da Misericórdia, Olinda/PE

- Cortejo oficial, 10h, Ladeira da Misericórdia, Olinda/PE 03/03/2025 - Apresentação no Carvalheira na Ladeira, 13h

- Apresentação no Carvalheira na Ladeira, 13h 04/03/2025 - Cortejo oficial, 10h, Ladeira da Misericórdia, Olinda/PE

- Cortejo oficial, 10h, Ladeira da Misericórdia, Olinda/PE 08/03/2025 - Apresentação do Dia da Mulher no Shopping Recife, 17h