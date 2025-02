Bloquinho dos impostos: os 5 itens mais tributados do Carnaval

Os foliões que vão às compras para o Carnaval podem pagar quase 57% de impostos sobre alguns produtos típicos da festa. Um levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), com base na tabela do Impostômetro, aponta que itens como whisky, chope e fantasias estão entre os mais tributados no estado de São Paulo.

O whisky lidera a lista, com 56,40% de impostos . Na sequência, aparecem o chope (44,39%), a máscara de lantejoulas (46,38%) e a fantasia de Carnaval (45,66%). Outros itens populares na festa também têm tributações elevadas, como bijuterias (42,43%) e colares havaianos (38,97%).

Para Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP, o impacto desses tributos pode ser reduzido com alternativas criativas. "Para quem não deseja desembolsar 45,66% em impostos nas fantasias, reutilizá-las ou improvisar pode ser uma boa opção", afirma.

Impostos altos e sem justificativa clara

Segundo o economista, a alta carga tributária no Brasil incide sobre o consumo em geral, mas, no caso de bebidas alcoólicas, há o argumento de desestimular o consumo excessivo. No entanto, produtos como máscaras e fantasias também possuem tributações elevadas sem uma justificativa aparente.

“A carga tributária brasileira é equivalente à da Grã-Bretanha, mas nossa renda por habitante é bastante inferior à dos países desenvolvidos”, explica Gamboa.