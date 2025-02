Carnaval 2025: blocos de rua em São Paulo tornam folia acessível e inclusiva para PCDs

O Carnaval de rua de São Paulo avança na inclusão com blocos que garantem acessibilidade para pessoas com deficiência. Dois destaques da folia deste ano — o Bloco do Fico e o Bloco do Ezatamentchy — apostam em estruturas planejadas para tornar a festa mais democrática e acessível a todos.

22 de fevereiro – Bloco do Fico

Neste sábado, 22 de fevereiro, o Bloco do Fico desfila no bairro do Ipiranga, mantendo sua tradição de inclusão. Criado em 2013, o bloco passou a focar na acessibilidade após a participação de instituições como o Instituto de Cegos Padre Chico e o Clube dos Paraplégicos, tornando-se referência na luta contra o capacitismo no Carnaval.

O percurso de 800 metros foi planejado para garantir a mobilidade de foliões com deficiência, sem subidas ou obstáculos. Além disso, haverá uma área de embarque e desembarque acessível, facilitando a chegada de quem utiliza o Atende+, táxis ou carros por aplicativo.

A festa contará com um trio elétrico comandado por Mister Bygode, do Salgueiro, e participação de músicos da Orquestra Baccarelli, além da atriz Ellen Roche, rainha do bloco. A escola de samba Mancha Verde doou 100 fantasias, que serão distribuídas para os foliões.

23 de fevereiro – Bloco do Ezatamentchy

No domingo, 23 de fevereiro, o Bloco do Ezatamentchy realiza um pré-Carnaval inclusivo em parceria com o Deaf’s Festival, evento dedicado à comunidade surda. O desfile acontece em Santa Cecília, no centro da cidade, e contará com intérpretes de Libras ao longo de todo o percurso, além da presença do DJ intérprete NANU, residente do Deaf’s Festival.

O evento busca promover a interação entre foliões surdos e ouvintes, garantindo uma experiência acessível para todos. “Queremos facilitar o acesso e promover interações, celebrando juntos a diversidade e a alegria do Carnaval”, afirma Estêvão Delgado, organizador do bloco.

Já na terça-feira de Carnaval, 4 de março, o Bloco do Ezatamentchy volta às ruas de Santa Cecília para seu tradicional desfile, que neste ano contará com um line-up 100% composto por artistas trans e travestis. Entre as atrações confirmadas estão Irmãs de Pau, Valenttino, Bixarte, Renata Peron, Valeria Barcellos, Ayô Tupinambá, Traemme, Divanna Montez, Diva Menner, MC Xuxu, Coral, Heitora, Calêendula e DJ Miss Tacada.

Os dois blocos são apoiados pela Philip Morris Brasil. “O Carnaval precisa ser para todos, sem barreiras. Esses eventos são um passo importante para que mais pessoas possam participar da festa de forma igualitária e acessível”, destaca Bruno Pinto, gerente de sustentabilidade da companhia no Brasil.