Carnaval no Rio: trânsito sofre mudanças pelo desfile da Sapucaí a partir desta quinta-feira

Os preparativos para os desfiles da Série Ouro, que acontecem na sexta-feira e no sábado a partir das 21h, na Marquês de Sapucaí, impactam o trânsito da cidade já nesta madrugada. O deslocamento dos carros alegóricos das oito primeiras escolas de samba do grupo exigirá mudanças viárias.

Em um comunicado, o CET-Rio informou que a partir da meia-noite desta quinta para sexta-feira, a pista central da Avenida Presidente Vargas, no sentido Praça da Bandeira, será interditada. Além disso, bloqueios temporários podem ocorrer a partir das 21h para facilitar a movimentação dos carros alegóricos.

Como os barracões das escolas da Série Ouro estão espalhados por bairros da região central e norte, como São Cristóvão, Santo Cristo, Centro e Estácio, o deslocamento desses veículos exigirá ajustes no tráfego.

Rodoviárias

Quem precisa embarcar na Rodoviária do Rio deve se atentar às mudanças no trânsito e programar o trajeto com antecedência. Além das interdições para a passagem dos carros alegóricos, a região central da cidade recebe grande fluxo de foliões, especialmente por conta dos megablocos de carnaval.

Novos bloqueios na sexta-feira

O trânsito no entorno do Sambódromo será ainda mais restrito ao longo da sexta-feira. O primeiro dia de desfiles começa às 21h, mas já pela manhã as mudanças no tráfego se intensificam.

11h: Fechamento das pistas centrais da Avenida Presidente Vargas nos dois sentidos para reposicionamento dos carros alegóricos.

17h: Ampliação dos bloqueios ao redor da Sapucaí , afetando vias como Frei Caneca, do Senado e Benedito Hipólito. Sinalizações indicarão as rotas alternativas.

, afetando vias como Frei Caneca, do Senado e Benedito Hipólito. Sinalizações indicarão as rotas alternativas. 19h30: Interdição total do entorno do Sambódromo, incluindo novos trechos da Rua Frei Caneca e a Avenida Trinta e Um de Março, que dá acesso ao Túnel Santa Bárbara.

Abertura parcial no sábado e novos bloqueios à tarde

No sábado, 1º de fevereiro, algumas vias serão reabertas a partir das 8h, como a pista central da Avenida Presidente Vargas (sentido Candelária), Rua Frei Caneca e Avenida Trinta e Um de Março.

No entanto, a partir das 17h, o esquema de bloqueios volta a ser reforçado para o segundo dia de desfiles da Série Ouro, seguindo a mesma programação da sexta-feira.

Os organizadores recomendam o uso de transporte público, que terá esquema especial durante todos os dias de carnaval, com metrô, trem, BRT e VLT operando 24 horas.