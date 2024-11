Empreendedorismo feminino: Vult capacita mil mulheres periféricas para o mercado de beleza

Em 19 de novembro é celebrado o Dia do Empreendedorismo Feminino. De acordo com dados do Sebrae, o Brasil conta com mais de 10 milhões de empreendedoras, em sua maioria motivadas pela busca pela independência econômica, pelo equilíbrio entre o cuidado com a família e o trabalho ou o incremento na renda.

Foi pensando em melhorar a saúde financeira das mulheres brasileiras que a Vult, marca de cosméticos do Grupo Boticário, criou o 220 Vults há sete anos. O programa é focado na capacitação de mulheres em vulnerabilidade social para que ingressem no ramo da beleza.

Os cursos, realizados nos formatos presencial e digital, buscam formar as profissionais para atuarem como maquiadoras e manicures. Desde sua criação, o programa já conseguiu um aumento de 45% na renda das formandas.

A companhia ainda firmou uma parceria com o Vozes das Periferias, coletivo de promoção da cultura e geração de renda nas favelas brasileiras. A ideia é unir as capacitações sobre beleza no trabalho realizado pela organização nas comunidades da Vila Prudente e Jardim Sinhá, na Zona Leste de São Paulo.

A partir de oficinas, eventos e programas de capacitação, as organizações buscam o desenvolvimento profissional e a melhoria na qualidade de vida na periferia.

Cesar Gouveia, empreendedor social e CEO do Vozes das Periferias, conta que a iniciativa busca combater as barreiras adicionais que mulheres pretas e periféricas enfrentam para se inserir no mercado de trabalho e ter independência financeira.

“Muitas vezes, são chefes de família e responsáveis pelo sustento do lar, mas também têm sonhos e talentos que podem florescer se tiverem a possibilidade de acessar às oportunidades certas”, explica.

Gouveia ainda conta que ao investir nelas, o Vozes das Periferias busca estimular o empreendedorismo e a autonomia das mulheres, dando suporte para que desenvolvam negócios próprios e gerem renda. “O empreendedorismo feminino contribui para a transformação social das comunidades, trazendo impacto econômico e inspirando outras mulheres a acreditarem em seu potencial”, afirma.

Desde o início da parceria, mais de 1.200 mulheres que moram em favelas e comunidades foram capacitadas.

Oportunidades de trabalho para mulheres

Segundo Rony Santos, gerente sênior de ESG e diversidade no Grupo Boticário, o propósito da iniciativa é criar oportunidades para que a beleza tenha o potencial de transformar e impactar vidas positivamente.

Santos ainda conecta o projeto de inclusão produtiva com a estratégia de diversidade do Grupo Boticário, que conta com cinco públicos prioritários: “São eles: pessoas negras (pretas ou pardas), mulheres, comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência (PcD) e pessoas com mais de 45 anos”, conta.

Para ele, a capacitação de mulheres no mercado de beleza ajuda a proporcionar uma chance real de inserção profissional. “Seja a partir do trabalho autônomo ou do trabalho em salões e empresas do setor, a parceria já abre caminhos para a independência financeira e a geração de renda extra”, explica.

O projeto integra o Empreendedoras da Beleza, iniciativa da Boticário focada em cursos profissionalizantes para a beleza, estética e criação de conteúdo. Ao todo, mais de 45 mil mulheres já passaram pelas formações, sendo 52% delas pretas e pardas.