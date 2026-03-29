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ONU declara 40 novas espécies protegidas, incluindo 'coruja de Harry Potter'

Conferência reuniu representantes de mais de 130 países em Campo Grande, no Pantanal, neste domingo, 29

Coruja-das-neves, famosa pela saga de Harry Potter, está na lista (Divulgação/Zoo São Paulo)

Coruja-das-neves, famosa pela saga de Harry Potter, está na lista (Divulgação/Zoo São Paulo)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 15h00.

Última atualização em 29 de março de 2026 às 15h00.

A Convenção sobre Espécies Migratórias aprovou neste domingo, 29, a inclusão de 40 novas espécies sob proteção internacional, ao fim da 15ª conferência (COP15), realizada no Brasil.

A lista inclui a coruja-das-neves (Bubo scandiacus), conhecida pela saga Harry Potter, e o maçarico-de-bico-virado (Limosa haemastica), ave ameaçada que percorre cerca de 30 mil quilômetros por ano no continente americano.

Também foram incluídos o tubarão-martelo-gigante (Sphyrna mokarran), a hiena-listrada (Hyaena hyaena) e a lontra-gigante (Pteronura brasiliensis) - também conhecida como ariranha, é o maior mamífero aquático da família das lontras e um dos principais predadores de rios da América do Sul.

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Conferência no Brasil

A reunião contou com representantes de 133 membros - 132 países e a União Europeia - e foi realizada em Campo Grande, no Pantanal, uma das regiões com maior biodiversidade do planeta.

Mais de 2.000 representantes de governos, comunidades indígenas, organizações internacionais e ONGs participaram do encontro, que ocorre a cada três anos.

Compromissos e obrigações

A Convenção é juridicamente vinculante, o que obriga os países a proteger as espécies listadas, conservar e restaurar habitats, reduzir obstáculos à migração e cooperar internacionalmente.

Além dos signatários, outros 30 países participaram de acordos e memorandos de entendimento no âmbito da CMS.

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Alerta para risco de extinção

Relatórios apresentados antes da conferência indicam que 49% das espécies listadas apresentam queda populacional, e quase uma em cada quatro está ameaçada de extinção em nível global.

Outro estudo alertou para o "colapso" das migrações de peixes de água doce, como as enguias, devido à degradação de habitats, sobrepesca e construção de barragens.

Defesa da cooperação global

Na abertura do evento, o presidente Lula destacou a importância da cooperação internacional.

"A Convenção sobre Espécies Migratórias nos nos lembra uma mensagem simples, mas poderosa: migrar é natural. Ao cruzar continentes conectando ecossistemas distantes, essas espécies revelam que a natureza não conhece limites entre Estados".

"Proteger esses animais é proteger a própria vida no planeta", completou.

O evento foi inaugurado com a presença de Lula e do presidente do Paraguai, Santiago Peña, que defenderam a ciência e a cooperação como ferramentas para a conservação ambiental.

A conferência ocorre poucos meses após o Brasil sediar a COP30, em Belém.

*Com informações da AFP e da EFE

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