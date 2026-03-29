ONU declara 40 novas espécies protegidas, incluindo 'coruja de Harry Potter'

A Convenção sobre Espécies Migratórias aprovou neste domingo, 29, a inclusão de 40 novas espécies sob proteção internacional, ao fim da 15ª conferência (COP15), realizada no Brasil.

A lista inclui a coruja-das-neves (Bubo scandiacus), conhecida pela saga Harry Potter, e o maçarico-de-bico-virado (Limosa haemastica), ave ameaçada que percorre cerca de 30 mil quilômetros por ano no continente americano.

Também foram incluídos o tubarão-martelo-gigante (Sphyrna mokarran), a hiena-listrada (Hyaena hyaena) e a lontra-gigante (Pteronura brasiliensis) - também conhecida como ariranha, é o maior mamífero aquático da família das lontras e um dos principais predadores de rios da América do Sul.

Conferência no Brasil

A reunião contou com representantes de 133 membros - 132 países e a União Europeia - e foi realizada em Campo Grande, no Pantanal, uma das regiões com maior biodiversidade do planeta.

Mais de 2.000 representantes de governos, comunidades indígenas, organizações internacionais e ONGs participaram do encontro, que ocorre a cada três anos.

Compromissos e obrigações

A Convenção é juridicamente vinculante, o que obriga os países a proteger as espécies listadas, conservar e restaurar habitats, reduzir obstáculos à migração e cooperar internacionalmente.

Além dos signatários, outros 30 países participaram de acordos e memorandos de entendimento no âmbito da CMS.

Alerta para risco de extinção

Relatórios apresentados antes da conferência indicam que 49% das espécies listadas apresentam queda populacional, e quase uma em cada quatro está ameaçada de extinção em nível global.

Outro estudo alertou para o "colapso" das migrações de peixes de água doce, como as enguias, devido à degradação de habitats, sobrepesca e construção de barragens.

Defesa da cooperação global

Na abertura do evento, o presidente Lula destacou a importância da cooperação internacional.

"A Convenção sobre Espécies Migratórias nos nos lembra uma mensagem simples, mas poderosa: migrar é natural. Ao cruzar continentes conectando ecossistemas distantes, essas espécies revelam que a natureza não conhece limites entre Estados".

"Proteger esses animais é proteger a própria vida no planeta", completou.

O evento foi inaugurado com a presença de Lula e do presidente do Paraguai, Santiago Peña, que defenderam a ciência e a cooperação como ferramentas para a conservação ambiental.

A conferência ocorre poucos meses após o Brasil sediar a COP30, em Belém.

*Com informações da AFP e da EFE