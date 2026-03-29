ONU declara 40 novas espécies protegidas, incluindo 'coruja de Harry Potter'

Coruja-das-neves, famosa pela saga de Harry Potter, está na lista (Divulgação/Zoo São Paulo)
Redação Exame
Publicado em 29 de março de 2026 às 15h00.
Última atualização em 29 de março de 2026 às 15h00.
A Convenção sobre Espécies Migratórias aprovou neste domingo, 29, a inclusão de 40 novas espécies sob proteção internacional, ao fim da 15ª conferência (COP15), realizada no Brasil.
A lista inclui a coruja-das-neves (Bubo scandiacus), conhecida pela saga Harry Potter, e o maçarico-de-bico-virado (Limosa haemastica), ave ameaçada que percorre cerca de 30 mil quilômetros por ano no continente americano.
Também foram incluídos o tubarão-martelo-gigante (Sphyrna mokarran), a hiena-listrada (Hyaena hyaena) e a lontra-gigante (Pteronura brasiliensis) - também conhecida como ariranha, é o maior mamífero aquático da família das lontras e um dos principais predadores de rios da América do Sul.ONU convoca reunião urgente sobre ataques do Irã a países do Golfo
A reunião contou com representantes de 133 membros - 132 países e a União Europeia - e foi realizada em Campo Grande, no Pantanal, uma das regiões com maior biodiversidade do planeta.
Mais de 2.000 representantes de governos, comunidades indígenas, organizações internacionais e ONGs participaram do encontro, que ocorre a cada três anos.
A Convenção é juridicamente vinculante, o que obriga os países a proteger as espécies listadas, conservar e restaurar habitats, reduzir obstáculos à migração e cooperar internacionalmente.
Além dos signatários, outros 30 países participaram de acordos e memorandos de entendimento no âmbito da CMS.Ciclone Narelle deixa céu em 'tons de sangue' na Austrália
Relatórios apresentados antes da conferência indicam que 49% das espécies listadas apresentam queda populacional, e quase uma em cada quatro está ameaçada de extinção em nível global.
Outro estudo alertou para o "colapso" das migrações de peixes de água doce, como as enguias, devido à degradação de habitats, sobrepesca e construção de barragens.
Na abertura do evento, o presidente Lula destacou a importância da cooperação internacional.
"A Convenção sobre Espécies Migratórias nos nos lembra uma mensagem simples, mas poderosa: migrar é natural. Ao cruzar continentes conectando ecossistemas distantes, essas espécies revelam que a natureza não conhece limites entre Estados".
"Proteger esses animais é proteger a própria vida no planeta", completou.
O evento foi inaugurado com a presença de Lula e do presidente do Paraguai, Santiago Peña, que defenderam a ciência e a cooperação como ferramentas para a conservação ambiental.
A conferência ocorre poucos meses após o Brasil sediar a COP30, em Belém.
*Com informações da AFP e da EFE