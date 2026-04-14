Ciêntistas estão descobrindo como a natureza usa o ar como um grande arquivo de DNA

Há uma nova ideia desconfortável e fascinante ao mesmo tempo no campo da ciência: o ar ao seu redor pode conter vestígios genéticos de praticamente tudo o que vive, de plantas e animais a seres humanos. Não é uma metáfora. É um dado crescente da ciência contemporânea. Pesquisadores começam a tratar a atmosfera como um verdadeiro "HD biológico", capaz de revelar quem está, ou esteve, em um ambiente.

A hipótese, que parecia especulativa há menos de uma década, já acumula estudos revisados por pares em periódicos como a Current Biology e a Environmental DNA, revista criada em 2019 especialmente para dar conta do ritmo acelerado de publicações no campo.

O avanço mais recente está no uso do chamado DNA ambiental, ou eDNA (environmental DNA), coletado diretamente do ar. A técnica permite identificar espécies sem vê-las ou capturá-las, apenas analisando fragmentos de material genético suspensos.

Isso importa porque pode transformar o monitoramento da biodiversidade em algo mais rápido, abrangente e, em certos casos, automatizado — uma espécie de "censo invisível" da vida. O potencial é especialmente relevante num cenário em que cientistas estimam que menos de 20% das espécies do planeta foram formalmente catalogadas.

O conceito é antigo. Desde o século XX, cientistas já extraíam DNA de água e solo para rastrear organismos. Mas foi apenas na década de 2010 que pesquisadores começaram a olhar para o ar como fonte relevante.

Experimentos iniciais, como os conduzidos em estufas e zoológicos — incluindo um estudo pioneiro no Zoológico de Copenhague, liderado pela pesquisadora Kristine Bohmann, da Universidade de Copenhague —, mostraram que o método funcionava melhor do que se imaginava: era possível detectar dezenas de espécies, inclusive animais a centenas de metros de distância, apenas com amostras de ar.

Tecnicamente, o processo funciona como uma espécie de "aspirador molecular". Dispositivos capturam partículas suspensas, como poeira, pólen, fragmentos de pele, fezes microscópicas, às quais o DNA se adere.

Esse material é então sequenciado e comparado com bancos de dados genéticos globais, como o BOLD (Barcode of Life Data System) e o GenBank, que juntos reúnem referências genéticas de milhões de organismos. Em termos simples, é como reconstruir um quebra-cabeça a partir de pedaços minúsculos espalhados no ambiente.

Os resultados já começam a revelar padrões que métodos tradicionais não capturam bem. Em 2022, um estudo publicado na Current Biology pela pesquisadora Elizabeth Clare, então na Universidade de York e hoje na Queen Mary University of London, demonstrou que amostras de ar coletadas no Hamerton Zoo Park, no Reino Unido, foram capazes de identificar mamíferos e pássaros presentes no local, incluindo espécies detectadas a até 300 metros de distância das armadilhas de coleta.

Enquanto observadores humanos tendem a registrar animais visíveis e carismáticos, o eDNA aéreo detecta organismos discretos, fungos, microrganismos, insetos, que sustentam o funcionamento dos ecossistemas. Em um levantamento nacional no Reino Unido, utilizando armadilhas do tipo Malaise originalmente projetadas para captura de insetos, a técnica identificou mais de mil grupos biológicos diferentes, incluindo espécies não registradas por observação direta.

Mas o entusiasmo vem acompanhado de incertezas. Ainda não se sabe com precisão quanto tempo o DNA permanece no ar ou até que distância ele pode viajar, estudos sugerem que fragmentos podem percorrer quilômetros em condições favoráveis de vento, o que complica a interpretação geográfica dos dados. Isso levanta um problema interpretativo central: detectar o DNA de uma espécie não significa necessariamente que ela está presente naquele local naquele momento. Pode ser um "eco genético" transportado pelo vento.

Há também uma dimensão ética difícil de ignorar. Como o material coletado pode incluir DNA humano, surgem preocupações sobre privacidade genética. O tema foi formalmente levantado em 2023 por David Duffy, pesquisador da Universidade da Flórida, que alertou em artigo na Nature Ecology & Evolution que análises de eDNA aéreo poderiam, sem controles adequados, revelar ancestralidade, predisposições a doenças ou até identificar indivíduos.

Uma tecnologia pensada para conservação ambiental pode, sem regulação, invadir a esfera pessoal, e o debate sobre marcos legais ainda engatinha na maioria dos países.

O futuro dessa área parece promissor, mas ainda em construção. Redes de monitoramento atmosférico, como as estações de coleta de pólen que operam em países europeus há mais de 50 anos, podem ser reaproveitadas para análises retroativas de eDNA, permitindo reconstruir mudanças ecológicas ao longo do tempo. Iniciativas como o projeto BIOSCAN, que conecta laboratórios de 35 países para o monitoramento genético da biodiversidade, sinalizam que o campo começa a ganhar infraestrutura global. As perguntas, e agora as respostas, também ficam no ar.