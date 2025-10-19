ESG

Belém inaugura ponte que ligará Porto de Outeiro, em Belém, à COP30

Estrutura reduz tempo de viagem entre o porto e a área central de Belém e será usada para o deslocamento de participantes e delegações

Ponte Pastor Firmino Gouveia: nova ligação entre Outeiro e o Parque da Cidade promete agilizar acesso à COP30. (Divulgação/Agência Pará)

Ponte Pastor Firmino Gouveia: nova ligação entre Outeiro e o Parque da Cidade promete agilizar acesso à COP30. (Divulgação/Agência Pará)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 11h49.

A menos de um mês da COP30, Belém inaugurou neste sábado, 18, a ponte Pastor Firmino Gouveia, que conecta o Porto de Outeiro ao Parque da Cidade — local que vai receber as principais atividades da conferência da ONU sobre o clima em novembro.

A nova ponte será usada para o deslocamento de participantes e delegações que ficarão hospedados em dois navios de cruzeiro atracados no Porto de Outeiro.

De acordo com Olmo Xavier, diretor de Infraestrutura da Secretaria Extraordinária para a COP30 (SECOP), a estrutura reduz significativamente o tempo de trajeto.

“A ilha de Outeiro só tinha uma ligação com o continente, mas a ponte era distante do porto e isso acrescentaria cerca de 40 minutos à viagem. Agora, o translado entre o navio e a Zona Azul, onde ocorrerão as negociações, poderá ser feito em apenas 30 minutos”, afirmou.

Estrutura e impacto do projeto

Com 507 metros de extensão e 10,5 metros de largura, a ponte estaiada é sustentada por cabos de aço conectados a um mastro central.

O governo estadual destacou que, além da função prática, o projeto pode se tornar um novo cartão-postal da capital paraense.

O trajeto entre o porto e a Zona Azul, com menos de 20 km, será feito em ônibus oficiais da conferência, que circularão em faixas exclusivas do BRT.

O serviço será gratuito e contínuo durante o evento.

Além da COP30

Durante a inauguração, o governador Helder Barbalho disse que o investimento não se limita à COP30.

“Após mais de 40 anos, a ilha de Outeiro e o distrito de Icoaraci ganham um novo meio de interligação, com uma obra que garante melhor mobilidade, acessibilidade e segurança. Essa ponte estrutura o amanhã e beneficia cerca de 400 mil pessoas”, afirmou.

