COP30: Helder vê preços de hospedagem ‘fora da razoabilidade’ e diz que haverá mais leitos de hotel

O governador do Pará, Helder Barbalho, garantiu, na tarde desta sexta-feira, 6, durante o 4º Fórum Esfera, que Belém (PA) terá 50 mil leitos de hotéis prontos para receber as delegações estrangeiras que participarão da Conferência do Clima (COP30), em novembro.

Segundo ele, a administração pública tem priorizado um conjunto de ações para enfrentar a política de tarifas atual, “que hoje ainda está em condições fora da razoabilidade”. Atualmente, a capital paraense conta com aproximadamente 36 mil leitos, e nos próximos dias deve ser anunciada a contratação de dois navios de cruzeiro para implementar a oferta de hospedagem na rede hoteleira.

“Nós estamos absolutamente convictos de que a estratégia está absolutamente em condição de execução com mais de 50 mil leitos disponíveis para novembro, desde o fortalecimento das operações já existentes, modernizando os hotéis existentes, oito novos hotéis sendo implementados, portanto, incrementando a oferta de leitos”, apontou.

“Já estamos com 19 mil leitos através de aplicativos de aluguéis por temporada. Um hotel está sendo construído pelo Estado com 400 leitos para ofertar às delegações, conectado ao local onde estará a Blue Zone e a Green Zone, teremos escolas que já estão ficando prontas, que estão adaptadas para também servir de local de ocupação”, concluiu ele, em fala a jornalistas após participar de uma mesa em que também estiveram os governadores do Rio, Cláudio Castro, e de Minas, Romeu Zema.

Blue Zone e Green Zone

A estrutura da Conferência do Clima tradicionalmente conta com duas áreas: a Blue Zone e a Green Zone. Na área azul é onde ocorrem as negociações oficiais, com a participação dos chefes de estado e governo, além de aproximação entre grupos de trabalho e sessões plenárias. Geralmente esse local é acessível apenas para os representantes das nações e observadores credenciados.

Já a área verde é um espaço onde ocorrem eventos paralelos não-oficiais, exposições, workshops e outras atividades com diversos atores da sociedade, como instituições de ensino e organizações não-governamentais. Em Belém, essas estruturas serão instaladas no Parque da Cidade, em uma área estratégica preparada para receber os dois principais espaços da conferência.

Fórum Esfera 2025

