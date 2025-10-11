Círio de Nazaré movimenta Belém e atrai marcas às vésperas da COP30

Belém do Pará vive um outubro de devoção e atenção internacional. A um mês da COP30, conferência do clima da ONU que reunirá cerca de 50 mil participantes em novembro, a capital paraense recebe neste domingo, 12, o Círio de Nazaré, manifestação que há mais de 230 anos move milhões de fiéis pelas ruas e rios da Amazônia.

Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, o Círio deve quase 3 milhões de pessoas, segundo o governo do Pará, e já movimenta a cidade com alta na ocupação hoteleira e no número de voos, conforme apuração da EXAME, que acompanha o evento diretamente em Belém.

Os pacotes turísticos para os três dias de celebração chegam a R$ 7 mil. Em 2024, o impacto econômico direto da festividade superou R$ 190 milhões, segundo dados oficiais.

Neste ano, o tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a Criação” amplia o significado da celebração ao relacionar a devoção à Nossa Senhora de Nazaré com a preservação da natureza, os rios e as comunidades amazônicas — uma mensagem que dialoga diretamente com o espírito da COP30.

Com tamanho alcance, o Círio tornou-se também um dos principais palcos de ativação de marcas no Norte do país, reunindo empresas que enxergam na devoção paraense uma oportunidade genuína de conexão cultural e engajamento social.

O evento é organizado pela Arquidiocese de Belém, pela Basílica Santuário de Nazaré e pela Diretoria da Festa de Nazaré, com apoio do Governo do Pará e da Prefeitura de Belém.

Entre os principais patrocinadores estão o Ministério do Turismo, o Banpará, o Instituto Cultural Vale, Hydro, Águas do Pará, Magazine Luiza, Tramontina, PagBank, Sebrae, Natura e Afya Educacional, além de outros 114 apoiadores que integram a edição de 2025.

Vale e Hydro reforçam raízes no Pará

Patrocinadora oficial há 23 anos, a Vale, por meio do Instituto Cultural Vale, é patrocinadora máster da festa e aposta na campanha “O Círio é cultura que não se explica, se vive”. A empresa promove uma série de experiências sensoriais na Estação das Docas, com personalização das fitinhas do evento, apresentações do projeto Vale Música Belém e ativações na Casa Vale e na tradicional Varanda de Nazaré, criada por Fafá de Belém.

A Hydro, gigante do alumínio e da energia renovável com operações em Barcarena e Paragominas, também marca presença na Varanda, reforçando o vínculo com o estado. Com campanha assinada pela cantora Fafá de Belém, a marca promove ativações, filmes em emissoras locais e participação de influenciadores paraenses.

“A Hydro tem raízes profundas no Pará. Apoiar o Círio é uma forma de honrar a cultura local e fortalecer o relacionamento com as comunidades”, diz Lydia Damian, diretora de comunicação da empresa, em nota.

Perdigão aposta em OOH e ativações na romaria fluvial

Líder em alimentos no Norte, a Perdigão reforça o mote “Celebre o Círio com o sabor de Perdigão” e prevê impactar 1,6 milhão de pessoas com ações de mídia exterior, incluindo painéis de LED, táxis adesivados e um outdoor flutuante inédito de 9x4 metros na Baía do Guajará, durante a romaria fluvial.

“Estar presente em uma celebração tão significativa é uma forma genuína de reforçar nossa conexão com o público e com a cultura paraense”, afirma Marina Secaf, gerente executiva de marketing da marca.

Deline, Maggi e Nestlé unem sabores e tradição

A Deline, líder em margarinas no Norte e Nordeste, firmou uma parceria inédita com Receitas Nestlé e Maggi, sob o mote “A devoção do amor com a tradição do sabor”.

As marcas promovem degustações de pratos típicos, embalagens comemorativas e uma promoção compre e ganhe com shoulder bag exclusiva, além de um squad de influenciadores locais que compartilham receitas do Círio nas redes.

Camisa especial do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré é leiloada em parceria com a plataforma Play For a Cause; parte da arrecadação será destinada às Obras Sociais da Paróquia de Nazaré (Divulgação)

Futebol, fé e solidariedade

O Vasco da Gama também se uniu à celebração com uma camisa oficial em homenagem ao Círio, a primeira de um clube fora do Pará a receber o selo da festividade.

As peças autografadas por jogadores estão sendo leiloadas na plataforma Play For a Cause, com parte da arrecadação destinada às Obras Sociais da Paróquia de Nazaré (OSPAN).

“O Vasco fez história ao levar o Selo do Círio para o futebol e transformar esse gesto simbólico em solidariedade real”, diz André Georges, CEO da plataforma.

Drogasil conecta cuidado e devoção

Pelo quarto ano consecutivo, a Drogasil participa como apoiadora oficial, com a campanha “Mais um ano juntos, com muita fé, saúde e bem-estar”. A rede mobiliza 58 farmácias no estado e oferece camisetas e postais comemorativos a clientes que gastarem acima de R$ 150.

“O Círio é um momento de emoção e fé. Nosso papel é estar ao lado da comunidade com cuidado e presença”, afirma Daniel Campos, diretor de marketing da RD Saúde.

Gol amplia oferta de voos e celebra a fé amazônica

Para atender ao aumento de demanda durante o Círio, a Gol Linhas Aéreas acrescentou 16 operações extras para Belém entre os dias 10 e 15 de outubro, um crescimento de 40% na oferta de assentos.

“A ampliação de voos é uma forma de valorizar tradições brasileiras de Norte a Sul e permitir que mais pessoas vivenciem essa celebração única”, afirma Bruno Balan, gerente de planejamento da companhia.

Círio, soft power amazônico

Mais do que um evento religioso, o Círio de Nazaré se consolida como um símbolo de identidade e soft power amazônico — um espaço onde fé, cultura e negócios se encontram.

Com o olhar do mundo voltado para Belém às vésperas da COP30, o evento se transforma em uma plataforma de projeção global da Amazônia, conectando tradição, sustentabilidade e marcas que buscam fazer parte dessa narrativa.