Aquecimento global empurra vegetação para o colapso, diz pesquisa

As montanhas brasileiras estão esquentando. As plantas que vivem nelas, no entanto, não estão conseguindo se adaptar na mesma velocidade.

É o que revela um estudo inédito publicado na revista científica Ecography, produzido por pesquisadores do Centro de Conhecimento em Biodiversidade (INCT/CNPq/MCTI), da University of London e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A pesquisa analisou a vegetação de campo rupestre na Cordilheira do Espinhaço, em Minas Gerais, ao longo de quatro décadas de aquecimento contínuo. O diagnóstico é preocupante: as espécies exibem sinais claros de estresse e enfrentam o que os cientistas chamam de "inércia funcional" — uma incapacidade de mudar rápido o suficiente para sobreviver às transformações impostas pelo clima atual. O alerta vai além da biodiversidade: o ecossistema estudado abastece de água, energia e alimento mais de 50 milhões de brasileiros.

O problema está nas folhas

Para entender o que está acontecendo com esse ecossistema, os pesquisadores focaram nas folhas. Não por acaso: são elas que funcionam como as usinas fotovoltaicas da vida no planeta, captando luz, regulando água e trocando gases com a atmosfera. E são elas que revelam, com precisão, o estado de saúde de uma planta.

O estudo cruzou dados de 247 parcelas de campo com imagens dos satélites Landsat capturadas entre 1984 e 2022. Com modelos estatísticos, foi possível projetar retroativamente como os atributos das folhas evoluíram nos últimos 40 anos. O resultado contrariou as expectativas.

Diante de um cenário de maior aridez, o esperado era que as plantas desenvolvessem folhas menores e mais densas — uma estratégia clássica de economia de recursos em ambientes secos.

O que os pesquisadores encontraram foi o oposto: em média, as folhas ficaram maiores e menos densas ao longo do tempo. Um relaxamento funcional gradual, mas contínuo — e preocupante.

Essa resposta lenta pode refletir tanto ajustes graduais nas características das plantas já presentes quanto uma substituição lenta de espécies ao longo do tempo. Outro fator entra na conta: o aumento da frequência de incêndios na região, que pode estar favorecendo plantas com tecidos menos densos e folhas maiores — justamente o perfil menos preparado para enfrentar o estresse hídrico.

O solo que decide quem vive e quem morre

Para entender a vulnerabilidade desse ecossistema, é preciso entender onde ele vive. O campo rupestre da Cordilheira do Espinhaço cresce em condições que os próprios cientistas descrevem como de "eterna miséria hídrica e nutricional". Os solos são rasos, ácidos e ricos em metais pesados. As plantas operam com margens fisiológicas extremamente estreitas, resultado de uma especialização construída ao longo de milênios.

É exatamente essa especialização que torna o ecossistema tão frágil diante das mudanças aceleradas. "O solo funciona como um filtro que define quais formas de vida podem existir no ambiente, enquanto o clima influencia o modo como essas espécies se desenvolvem, sem, porém, alterar completamente os limites impostos pelo próprio solo", explica Renata Maia, uma das pesquisadoras responsáveis pelo estudo.

Em outras palavras: o clima pode pressionar, mas é o solo — com seu ferro e seu quartzo — que dita as regras finais de sobrevivência. E essas regras não foram feitas para o mundo que está chegando.

O que está em jogo

A pergunta que o estudo deixa no ar é grave: o que acontece quando um ecossistema especializado demais encontra um clima que muda rápido demais?

Os cientistas ressaltam que a resposta passa por uma visão de conservação que vá além das espécies isoladas. Proteger a variedade de solos e as condições microclimáticas é, segundo eles, a única forma de permitir que o ecossistema absorva os novos estresses globais. Manter essa heterogeneidade é o que garante a resiliência do sistema — e os segredos que ele ainda guarda.

"Compreender esses mecanismos é essencial para orientar políticas públicas e estratégias de manejo mais eficazes, diante da intensificação das mudanças climáticas", afirma o professor Geraldo Fernandes, coordenador do Centro de Conhecimento em Biodiversidade.