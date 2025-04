Coleção de Riachuelo e Misci fortalece o artesanato nordestino e forma nova geração de bordadeiras

A Riachuelo, varejista de moda, anunciou uma parceria inédita com Airon Martin, fundador e diretor criativo da Misci, para um projeto que fortalece a conexão entre a moda contemporânea e as tradições artesanais nordestinas.

As companhias trabalharam para valorizar dois coletivos de artesãs apoiados pelo Instituto Riachuelo no Rio Grande do Norte. As peças foram apresentadas no desfile da Misci em São Paulo nesta quinta-feira, 24.

A parceria foi originada a partir de uma expedição criativa ao Rio Grande do Norte, onde a Riachuelo tem sua origem. Durante essa visita, Airon Martin teve a oportunidade de vivenciar o impacto social e econômico que a marca tem gerado na região, especialmente no Seridó, local onde o Instituto Riachuelo apoia o fortalecimento da cadeia têxtil e o trabalho artesanal.

O projeto busca valorizar e transformar as tradições locais, incluindo o contato com as rendeiras e bordadeiras da região, que são as responsáveis por técnicas centenárias. A imersão também teve como foco o desenvolvimento do bordado da Casa das Bordadeiras de Timbaúba dos Batistas e a renda de bilro da Associação as Rendeiras de Vila Alcaçuz, com a qual a parceria será expandida em 2025.

O Instituto Riachuelo investe na capacitação dessas mulheres, proporcionando novas oportunidades de trabalho e ajudando a transformar realidades na região semiárida do Nordeste.

Taciana Abreu, diretora de sustentabilidade da Riachuelo, afirmou que a parceria com Airon Martin ajuda a gerar um impacto positivo tanto no design quanto na economia local. “As mulheres que realizam esses trabalhos são, em grande maioria, mães e avós que não têm condições de trabalhar no formato tradicional de CLT. O trabalho artesanal virou uma renda extra para essas mulheres enquanto cuidam dos filhos e da casa”, explica.

Atuação do Instituto Riachuelo

Taciana explica ainda que o Instituto nasceu em 2021 como uma vontade da família em continuar o legado de Nevaldo Rocha, fundador da Riachuelo, que sempre atuou pela geração de emprego e renda. “Durante a pandemia, a família decidiu criar o Instituto Riachuelo, com a missão de gerar emprego e renda no interior do estado. Na capital, a Riachuelo já estava estabelecida, mas no interior ainda havia desafios de como trabalhar a empresa”, afirma.

O Instituto Riachuelo também desempenha um papel crucial no fortalecimento da cadeia têxtil local por meio de iniciativas como o Pró-Sertão, que envolve 104 oficinas de costura no Seridó e produz mais de 10 milhões de peças anualmente.

O AgroSertão, outro projeto relevante, visa incentivar o cultivo agroecológico do algodão no Estado, promovendo o desenvolvimento sustentável e a geração de empregos. A união não só contribui para a preservação do patrimônio cultural da região, mas também fortalece a economia do estado.

1 /9 (fotos por Breno da Matta -4480)

2 /9 (expedição 2)

3 /9 (fotos por Breno da Matta -4254)

4 /9 (fotos por Breno da Matta -4555)

5 /9 (expedição 3)

6 /9 (fotos por Breno da Matta -4437)

7 /9 (expedição 1)

8 /9 (fotos por Breno da Matta -4566)

9/9 (fotos por Breno da Matta -4435)

Apoio ao artesanato nordestino

Abreu afirma que a estratégia ajuda a fortalecer o trabalho artesanal, que passou por uma valorização recente após décadas esquecido na moda. “Entendemos que esses bordados têm valor na cadeia. Queremos levar esses produtos para a loja, para que, assim como a costura e o algodão, eles se tornem parte da história de geração de emprego, renda e valorização da moda nacional”, afirma.

Airon Martin também destacou a importância da parceria, afirmando que a união com a Riachuelo é um exemplo de como a moda pode ser uma força transformadora. Ele enfatizou que valorizar o trabalho das comunidades locais é essencial para garantir a continuidade dessa produção, principalmente nas gerações futuras. "É um trabalho que só terá continuidade se suas filhas e netas verem que dá sim pra viver bem fazendo esse trabalho", conta.

A Riachuelo, com 30 mil colaboradores, concentra 27% de sua equipe no Nordeste, tornando-se uma das maiores empregadoras da região. A empresa tem atuado fortemente para fortalecer a economia local por meio do Instituto Riachuelo, cujas ações impactam diretamente mais de 4 mil pessoas em 30 municípios do semiárido nordestino.

“Acredito que, ao focarmos no desenvolvimento humano e na valorização da criatividade, estamos contribuindo para uma moda mais justa”, explica Taciana. Esses projetos têm como objetivo principal fortalecer a economia local, valorizar a produção nacional e promover transformações sociais.