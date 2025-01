SP Invisível e JCDecaux criam ação em meio a alta da população vivendo nas ruas

Em uma iniciativa para dar visibilidade às mais de 90 mil pessoas que vivem nas ruas de São Paulo, a ONG SP Invisível lançou uma campanha publicitária em parceria com a JCDecaux. A ação, que vai até março, espalha imagens e mensagens de conscientização em 89 pontos estratégicos da cidade, incluindo estações de metrô e relógios públicos.

O objetivo é alertar sobre o cenário alarmante na capital paulista: dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua), da UFMG, revelam um aumento de 25 mil pessoas vivendo nas ruas apenas em 2023. O problema não se restringe a São Paulo - em todo o Brasil, são 328 mil pessoas nessa situação, um crescimento de 25% em relação ao ano anterior.

Imagem é exibida em estações do Metrô e relógios de rua em toda a cidade (SP Invisível/Divulgação)

"Buscamos através do nosso trabalho proporcionar experiências de cuidado individualizado por meio da escuta ativa e livre de julgamentos, promovendo o acolhimento e o afeto no convívio com a população de rua", explica André Soler, CEO e fundador da SP Invisível. A organização, que atua desde 2014, já impactou cerca de 50 mil pessoas através de suas iniciativas.

O trabalho da ONG se destaca pelos números expressivos: em 10 anos, foram mais de 2.290 histórias contadas, 106 mil refeições distribuídas, 154 mil itens de higiene pessoal e 36 mil moletons entregues. Com uma rede de mais de 2 mil voluntários, a organização estrutura suas ações em três frentes principais: conscientização sobre a realidade nas ruas, assistência emergencial contra fome e frio, e programas de capacitação e empregabilidade.

Além de alertar a sociedade sobre esta realidade crescente, a campanha também visa ampliar a captação de doações para expandir os projetos sociais da organização, que promovem acolhimento, apoio e autonomia para pessoas em situação de vulnerabilidade.