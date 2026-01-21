A COP30 passou, e agora? Os eventos climáticos para ficar de olho em 2026

Eventos extremos, tensões geopolíticas, eleições no Brasil e continuação do legado da COP30: 2026 promete ser um ano decisivo para o futuro da agenda climática global.

Em Davos, o Fórum Econômico Mundial é um termômetro dos desafios que estão por vir. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou claro que o tema da crise climática deve ficar fora das reuniões bilaterais e dos compromissos oficiais dos quais o país participará.

Para analistas, é um sinal negativo de recuo da pauta ambiental no centro do poder econômico global, justamente em um momento em que o risco climático está em evidência e a pressão por ação aumenta.

É nesse contexto de retração internacional que o Brasil terá que provar sua liderança verde. A grande conferência climática em Belém deixou avanços significativos, especialmente fora das mesas de negociação, e o Brasil prometeu uma agenda de ação ambiciosa paralela ao processo formal da ONU: construir os "mapas do caminho" ou os roteiros nacionais para o fim dos combustíveis fósseis e do desmatamento.

Para quem pensou que a pauta ia "esfriar" ou ser deixada em segundo plano, se esqueceu que a presidência brasileira da COP liderada pelo embaixador André Corrêa do Lago começou oficialmente em Belém e termina em novembro, na próxima COP31 da Turquia.

Ou seja, os trabalhos estão a todo vapor e só vão se intensificar nos próximos meses para acelerar a implementação do "Pacote de Belém", que engloba 29 decisões sobre temas como transição justa, financiamento da adaptação, tecnologia e gênero, e o "Mutirão Global" para ação climática, com progressos em adaptação e o compromisso de triplicar o financiamento até 2035.

"É a grande virada de chave. Saímos do mote da negociação e criamos uma agenda de ação. Embora seja voluntária, traz um impulso político muito importante", destacou em entrevista à EXAME Viviane Romeiro, diretora de Clima e Energia do CEBDS, reforçando o papel do setor privado.

Para Claudio Ângelo, coordenador de política internacional do Observatório do Clima, os roteiros aprovados na COP30 devem dominar as discussões rumo à COP31.

"O maior interesse será nos roadmaps. O quão envolvente será esse movimento e quão completos serão esses roteiros, especialmente o de fósseis", avaliou à EXAME.

Já Carol Rocha, diretora executiva da rede LACLIMA, reforça que "precisamos fazer com que eles não sejam apenas documentos, e sim um local de articulação política onde esse tema precisa ser endereçado de uma forma que englobe todos os países".

Mas se no cenário global o foco está nos roteiros climáticos, dentro do Brasil a atenção se volta para as eleições de outubro.

"A principal garantia de que vamos ter alguma proteção ao meio ambiente no Brasil em 2026 é não deixar a extrema direita voltar ao poder", destacou Ângelo.

O alerta vem após um fim de 2025 marcado por retrocessos no Congresso Nacional, com a queda dos vetos do licenciamento ambiental e a abertura para o chamado PL da devastação.

++Retrospectiva de 2025: Brasil liderou o clima e enfrentou suas contradições

Mas afinal, quais eventos vale ficar de olho em 2026? Entre encontros técnicos, conferências ministeriais e grandes cúpulas globais, o ano será intenso. Confira a seleção da LACLIMA:

Agenda climática de 2026

CCXG Fórum Global

📍 Paris, França | 17-18 de março

Organizado pela OCDE e IEA, o fórum promove diálogo entre países sobre negociações climáticas e implementação do Acordo de Paris, com foco nos preparativos para o segundo GST e na decisão da COP30 sobre o Objetivo Global de Adaptação.

CMS COP 15 – Conferência sobre Espécies Migratórias

📍 Campo Grande (MS), Brasil | 23-29 de março

Realizada a cada três anos, reúne países-parte do tratado para avaliar avanços na proteção de espécies migratórias e definir prioridades para o próximo triênio.

Diálogo de Petersberg

📍 Berlim, Alemanha | Março ou abril (a definir)

Reunião ministerial informal que antecede a COP, reunindo países vulneráveis e grandes economias do G20 para fortalecer cooperação e preparar negociações.

Diálogo de Copenhague

📍 Copenhague, Dinamarca | Março ou abril (a definir)

Encontro ministerial informal que reúne países-chave para construir confiança política, alinhar posições e destravar impasses em temas como financiamento climático e transição justa.

Conferência Internacional sobre Transição Justa para longe dos Combustíveis Fósseis

📍 Santa Marta, Colômbia | 28-29 de abril

Evento inédito coorganizado pela Holanda, dedicado exclusivamente à eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, discutindo caminhos legais, econômicos e sociais para uma transição justa.

Reunião Ministerial da OCDE sobre Clima e Meio Ambiente

📍 Paris, França | Maio ou junho (a definir)

Espaço estratégico onde ministros orientam o trabalho da OCDE em temas ambientais e climáticos, promovendo cooperação internacional. Acontece a cada quatro anos.

SB64 – Conferência de Bonn

📍 Bonn, Alemanha | 8-18 de junho

Principal conferência técnica fora da COP, onde são construídos os textos-base para as negociações, definidas posições técnicas e mapeados impasses políticos. "A COP começa tecnicamente em Bonn."

Climate Weeks Oficiais da UNFCCC

📍 Ásia-Pacífico (1º semestre) e Europa Oriental (2º semestre)

Lideradas pelo secretariado da UNFCCC, conectam o processo intergovernamental às necessidades reais de implementação, reunindo governos e atores não estatais.

UNCCD COP17 – Convenção de Combate à Desertificação

📍 Ulaanbaatar, Mongólia | 17-28 de agosto

Aborda desertificação, degradação dos solos e seca, impulsionando soluções para restauração de terras e fortalecimento da resiliência em regiões áridas.

CBD COP17 – Convenção sobre Diversidade Biológica

📍 Yerevan, Armênia | 19-30 de outubro

Principal conferência global sobre biodiversidade, definindo metas para proteger e restaurar a biodiversidade em conformidade com o Quadro Global de Kunming-Montreal.

Pré-COP31

📍 Ilha do Pacífico (a definir) | Outubro (a definir)

Reunião ministerial fechada onde se destravam impasses políticos e negociam-se compromissos de última hora. "A COP começa politicamente na Pré-COP."

COP31 – Conferência do Clima da UNFCCC

📍 Antalya, Turquia | 9-20 de novembro

O grande palco das negociações climáticas globais, com presidência compartilhada inédita: Turquia como anfitriã e Austrália liderando as negociações. Espera-se avanços em adaptação, transição justa e implementação de metas climáticas.

'Semanas do Clima' organizadas pela sociedade civil

Los Angeles Climate Week (EUA): 8-18 de abril

(EUA): 8-18 de abril San Francisco Climate Week (EUA): 18-26 de abril

(EUA): 18-26 de abril Rio Nature & Climate Week (Brasil): 1-6 de junho

(Brasil): 1-6 de junho London Climate Week (Inglaterra): 21-29 de junho

(Inglaterra): 21-29 de junho São Paulo Climate Week (Brasil): Agosto (datas a confirmar)

(Brasil): Agosto (datas a confirmar) New York Climate Week (EUA): A partir de 21 de setembro