'Sem os Andes, não há floresta': TEDxAmazônia será no Equador pela primeira vez

"A Amazônia não pode ser pensada a partir de fronteiras nacionais. Estamos falando de um sistema vivo que conecta montanhas, rios, florestas e pessoas."
A declaração é do fundador do TEDxAmazônia, Rodrigo Cunha, e resume o que move a edição 2026 do evento: a interdependência.
Pela primeira vez em seus 16 anos de história, o TEDxAmazônia deixa o Brasil e cruza fronteiras dentro do próprio bioma: 40% da floresta amazônica está fora do território brasileiro, distribuída entre outros oito países.
De 27 a 30 de agosto, o palco será o Equador, em parceria inédita com o TEDxQuito, nas cidades de Baños — aos pés dos Andes — e Puyo, primeira cidade plenamente inserida na floresta amazônica equatoriana.
À EXAME, Rodrigo destacou que a escolha não é apenas simbólica: é científica.
"A Amazônia não existe sem os Andes. É de onde vem a água, tudo está muito conectado", explica.
Essa inter-relação entre os dois ecossistemas, que influencia desde as secas amazônicas até o equilíbrio climático global, é o fio condutor do encontro. A proposta é que o próprio território traduza a narrativa: os participantes embarcarão em ônibus de Puyo até Baños, descendo pelos Andes em uma viagem que torna visível, na paisagem, a conexão que permeia a Amazônia.
A interdependência que Rodrigo defende vai além da geografia. Ela aparece nos debates e nos problemas que, segundo o CEO, ainda não têm solução à vista.
O garimpo ilegal avança como crise de saúde nas comunidades tradicionais, impulsionado pela demanda internacional por minerais críticos. A bioeconomia cresce como alternativa sustentável para impulsionar a economia da floresta, mas esbarra em um gargalo: atingir escala.
"Um dos desafios é construir uma resiliência de produção e fazer com que os recursos cheguem na ponta para as comunidades", afirma.
O mesmo problema aparece nos mecanismos climáticos. O Fundo de Florestas Tropicais (TFFF), lançado com expectativa na COP30 em Belém, ainda patina.
Os R$ 10 bilhões aportados ainda são bastante insuficientes perto dos R$ 150 bilhões necessários para pagar a população que vive da floresta, lembra Rodrigo.
E há ceticismo crescente, vindo das próprias lideranças indígenas, sobre os mercados de carbono como uma saída para a transição climática.
"Do jeito que é feito em alguns casos, é mais um novo jeito de colonização", afirma Rodrigo. "Os recursos simplesmente não chegam às comunidades."
A curadoria do evento também reflete a mesma lógica de descentralização. O Brasil terá no máximo um terço dos palestrantes, em uma decisão deliberada para garantir a diversidade de vozes.
O restante vem dos outros países amazônicos, com peso significativo do Equador. O conselho consultivo reúne organizações como Amazon Watch, Conservation International, Greenpeace, IPAM, The Nature Conservancy e WRI, entre outras. O evento é gratuíto e as pré-inscrições estão abertas.
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Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Embarcação no Rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinhos navegando no Rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Familia Ribeirinha no rio Amazonas)
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Rio Amazonas - agro - criação - bufalo - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Criação de búfalos no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de palafita no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinhos no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de palafita na margem do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinho navegando no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeironho acompanhado barco de turismo no rio Amazonas para pedir prendas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeiros nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinho no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de Ribeirinhos nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de Ribeirinhos nas margens do rio Amazonas)
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Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - transporte
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Embarcação com turistas navegando no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Criaçnao de bois na margem do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Criaçnao de bois na margem do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Lancha de transporte rápido de passageiros navegando no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho na margem do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Lancha no rio Amazonas)
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Rio Amazonas - amazon gas - combustivel - barco amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Transporte de gás no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de familias Ribeirinhas no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de familias Ribeirinhas no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de familias Ribeirinhas no rio Amazonas)
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Rio Amazonas - barco hospital- amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Barco hospital navegando no rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinhos navegando no Rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de Ribeirinhos nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)
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Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)