24% dos brasileiros já precisaram se deslocar por eventos climáticos extremos, aponta estudo

Um quarto da população brasileira já sentiu na pele os efeitos das mudanças do clima. É o que revela uma pesquisa do Instituto Talanoa, realizada pelo Ipsos, que aponta que 24% dos brasileiros precisaram se deslocar, ainda que temporariamente, por causa de eventos extremos como tempestades, enchentes ou incêndios.

O levantamento também mostra que 75% dos entrevistados defendem que o poder público realize obras adaptadas às mudanças climáticas, mesmo que isso implique em custos mais altos. Conduzida por metodologia online, a pesquisa ouviu mil pessoas das classes A, B e C – segmentos que representam mais de 70% da população brasileira.

Apesar de o problema ser entendido como um desafio coletivo, o peso da crise na vida pessoal aparece como relevante. Sete em cada dez pessoas (70%) dizem acreditar que eventos meteorológicos extremos estão aumentando. Entre os entrevistados, 24% afirmaram que esses fenômenos já influenciaram diretamente a vida de suas famílias, e 26% disseram ter visto impacto em sua cidade ou região. Apenas 12% acham que a mudança climática afeta mais os habitantes de outros países.

Para Liuca Yonaha, vice-presidente do Instituto Talanoa, o que surpreendeu na pesquisa não foi apenas a constatação de que as pessoas têm consciência de que os eventos extremos estão acontecendo, mas também a percepção de que um evento climático já afetou suas vidas.

Desempenho dos governos

A pesquisa também avaliou a atuação das diferentes esferas de governo no enfrentamento da questão. A União saiu-se melhor do que Estados e Municípios, mas todos tiveram pontuação muito baixa.

Quando perguntados sobre quem tem atuado mais em adaptação climática, 18% citaram o Governo Federal, seguido por "Nenhum desses" (16%), "Não sabe" (15%), "Organizações da Sociedade Civil" (11%), e "Prefeituras/Defesa Civil Municipal" e "Governos Estaduais" (7% cada).

Clima e eleição

A pesquisa incluiu ainda uma série temporal de dados sobre o peso do meio ambiente entre os anseios dos cidadãos. A preocupação ambiental entre os brasileiros saltou de 1% para 18% entre 2016 e 2026, atingindo nível recorde.

Priscilla Branco, diretora de opinião pública da Ipsos, afirma que, embora as mudanças climáticas não estejam no mesmo patamar da preocupação com crime e violência – que há bastante tempo lidera o ranking –, é uma preocupação que já começa a ganhar relevância, inclusive superando temas como impostos.

Aferida em um ano eleitoral, a informação indica que a crise do clima pode começar a ter peso mais relevante em campanhas – algo que não aconteceu em pleitos anteriores. Liuca Yonaha atribui esse crescimento provavelmente às enchentes no Rio Grande do Sul, às queimadas de 2023 e aos apagões causados por vendavais em São Paulo, que concentra o maior eleitorado do país.

Segundo ela, é possível que as eleições de 2026 sejam as primeiras em que a questão ambiental tenha um peso perceptível, ainda que pequeno, no voto. Para ela, o ambiente ainda não é um tema que "vira voto" – ou seja, decisivo para o candidato ganhar ou perder –, mas amplia o eleitorado.

Impacto na saúde

A pesquisa também abordou a percepção sobre quais setores da sociedade e da economia são mais afetados pela crise do clima. Na opinião dos entrevistados, quem mais sofre é a saúde (40% das respostas), seguida de alimentação (37%), conta de luz (37%), moradia (29%) e mobilidade (25%).

O conceito de "adaptação climática" ainda é vago no imaginário brasileiro. A Ipsos revela, porém, que a população entende do que se trata quando o termo é descrito de forma mais concreta, como a construção de obras para conter enchentes.