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24% dos brasileiros já precisaram se deslocar por eventos climáticos extremos, aponta estudo

Levantamento do Instituto Talanoa mostra que 75% querem obras públicas adaptadas à crise do clima

Na opinião dos entrevistados, o setor que mais sofre com as mudanças climáticas é a saúde. com 40% das respostas (Nelson ALMEIDA/AFP)

Na opinião dos entrevistados, o setor que mais sofre com as mudanças climáticas é a saúde. com 40% das respostas (Nelson ALMEIDA/AFP)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 16 de março de 2026 às 15h30.

Um quarto da população brasileira já sentiu na pele os efeitos das mudanças do clima. É o que revela uma pesquisa do Instituto Talanoa, realizada pelo Ipsos, que aponta que 24% dos brasileiros precisaram se deslocar, ainda que temporariamente, por causa de eventos extremos como tempestades, enchentes ou incêndios.

O levantamento também mostra que 75% dos entrevistados defendem que o poder público realize obras adaptadas às mudanças climáticas, mesmo que isso implique em custos mais altos. Conduzida por metodologia online, a pesquisa ouviu mil pessoas das classes A, B e C – segmentos que representam mais de 70% da população brasileira.

Apesar de o problema ser entendido como um desafio coletivo, o peso da crise na vida pessoal aparece como relevante. Sete em cada dez pessoas (70%) dizem acreditar que eventos meteorológicos extremos estão aumentando. Entre os entrevistados, 24% afirmaram que esses fenômenos já influenciaram diretamente a vida de suas famílias, e 26% disseram ter visto impacto em sua cidade ou região. Apenas 12% acham que a mudança climática afeta mais os habitantes de outros países.

Para Liuca Yonaha, vice-presidente do Instituto Talanoa, o que surpreendeu na pesquisa não foi apenas a constatação de que as pessoas têm consciência de que os eventos extremos estão acontecendo, mas também a percepção de que um evento climático já afetou suas vidas. 

Desempenho dos governos

A pesquisa também avaliou a atuação das diferentes esferas de governo no enfrentamento da questão. A União saiu-se melhor do que Estados e Municípios, mas todos tiveram pontuação muito baixa.

Quando perguntados sobre quem tem atuado mais em adaptação climática, 18% citaram o Governo Federal, seguido por "Nenhum desses" (16%), "Não sabe" (15%), "Organizações da Sociedade Civil" (11%), e "Prefeituras/Defesa Civil Municipal" e "Governos Estaduais" (7% cada).

Clima e eleição

A pesquisa incluiu ainda uma série temporal de dados sobre o peso do meio ambiente entre os anseios dos cidadãos. A preocupação ambiental entre os brasileiros saltou de 1% para 18% entre 2016 e 2026, atingindo nível recorde.

Priscilla Branco, diretora de opinião pública da Ipsos, afirma que, embora as mudanças climáticas não estejam no mesmo patamar da preocupação com crime e violência – que há bastante tempo lidera o ranking –, é uma preocupação que já começa a ganhar relevância, inclusive superando temas como impostos.

Aferida em um ano eleitoral, a informação indica que a crise do clima pode começar a ter peso mais relevante em campanhas – algo que não aconteceu em pleitos anteriores. Liuca Yonaha atribui esse crescimento provavelmente às enchentes no Rio Grande do Sul, às queimadas de 2023 e aos apagões causados por vendavais em São Paulo, que concentra o maior eleitorado do país.

Segundo ela, é possível que as eleições de 2026 sejam as primeiras em que a questão ambiental tenha um peso perceptível, ainda que pequeno, no voto. Para ela, o ambiente ainda não é um tema que "vira voto" – ou seja, decisivo para o candidato ganhar ou perder –, mas amplia o eleitorado.

Impacto na saúde

A pesquisa também abordou a percepção sobre quais setores da sociedade e da economia são mais afetados pela crise do clima. Na opinião dos entrevistados, quem mais sofre é a saúde (40% das respostas), seguida de alimentação (37%), conta de luz (37%), moradia (29%) e mobilidade (25%).

O conceito de "adaptação climática" ainda é vago no imaginário brasileiro. A Ipsos revela, porém, que a população entende do que se trata quando o termo é descrito de forma mais concreta, como a construção de obras para conter enchentes.

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