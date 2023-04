Saiba como a alta do dólar impacta os preços e a economia brasileira

Os produtos brasileiros são comercializados em real, mas muitos itens que compramos diariamente são importados, daí a importância de entender a influência do dólar nos preços. Quando a moeda americana está em alta, a tendência é que os produtos fiquem mais caros também aqui no Brasil e que a diferença seja repassada ao consumidor final.

Mesmo que o item não seja produzido totalmente fora do País, muitas vezes basta que a matéria-prima ou o insumo venha de outro lugar para encarecer o valor. O tradicional pão francês é feito nas padarias de bairro, mas a farinha de trigo é importada. Com o dólar em alta, o pãozinho fica mais caro, por exemplo.

A gasolina também sofre reajuste nas bombas quando o preço do barril de petróleo, comercializado em dólar, sobe. O mesmo ocorre com eletrodomésticos e eletrônicos que, em geral, são importados.

Na agricultura não é diferente. O Brasil produz sementes, mas também importa. Já o maquinário e equipamentos vêm de fora, o que encarece o plantio e o produto final.

Uma tendência é que, com a moeda fortalecida, as empresas nacionais optem por exportar seus produtos para ganhar em dólar. Assim cai a oferta doméstica, o que faz com que os preços no mercado interno subam. Ou seja, a alta do dólar gera inflação na economia brasileira.

A relação entre as moedas

O dólar americano é a moeda que movimenta a economia mundial, por isso a sua cotação é tão importante e afeta diferentes setores. Quando está em alta, o valor da moeda americana está valorizado frente ao real. Isso acontece quando há o aumento da procura por dólar no Brasil.

A cotação do dólar varia de acordo com a lei da oferta e demanda. Como o câmbio é flutuante, não costuma haver intervenção nesse mercado. Ainda na década de 1990, um dólar equivalia a R$ 1. Hoje, um dólar é comercializado a pouco mais de R$ 5.

Quem pretende investir em dólar precisa ficar atento também ao cenário econômico. Alguns fatores influenciam a alta do dólar, entre eles o gasto de turistas no exterior, uma vez que, ao viajar, eles trocam reais por dólares. Também as taxas de juros do Brasil e dos Estados Unidos impactam a moeda e, consequentemente, os investimentos.

Com juros maiores, o Brasil se torna mais atrativo ao capital estrangeiro e ajuda a fixar o dólar no País. Com a moeda brasileira mais barata, investidores de outros países podem investir em empresas nacionais com mais segurança.

Com a valorização do dólar, empresas brasileiras que se dedicam à exportação lucram mais, já que têm a receita em dólar, mas os custos de produção, em real.

Ainda quando a balança comercial está negativa – se houve mais importação do que exportação –, há a desvalorização do real diante do dólar.