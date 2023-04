Compra de estoque é o principal motivo de empréstimo de e-commerces

Dados levantados pela a55, uma fintech que viabiliza Smart Capital para empresas da nova economia, utilizando uma plataforma que conecta contas bancárias, dados de faturamento, meios de pagamento e inteligência de dados da internet, mostraram que 32% das empresas utilizaram o capital para aquisição de estoque. A pesquisa foi realizada com empresas da base da a55 dos segmentos de e-commerce (37,1%), serviços (23,3%) e SaaS (23,3%). Mais de 115 CNPJs participaram do levantamento.

Segundo a pesquisa realizada pela fintech, o objetivo inicial dos empreendedores era a tomada de financiamento para capital de giro (52,1%). Depois do capital de giro, os motivos para as buscas de crédito foram aquisição de estoque (25,6%) e contratação de funcionários (7,7%). No entanto, 32,5% revelou que o crédito foi utilizado para aquisição de estoque.

“Quando o empreendedor compreende a sua necessidade de crédito e faz o uso adequado, é possível enxergá-lo como um recurso de crescimento, não como algo negativo. Muitas vezes empreendedores de e-commerce têm dificuldade para acessar serviços financeiros e vender seus produtos. Nós trabalhamos para mostrar que o crédito é o caminho estratégico para o crescimento do negócio”, declara André Luiz, Chief Operating Officer da a55.

A tomada de crédito tem sido utilizada pelos empreendedores para impulsionar o crescimento do negócio. É o caso da empresa RRister Imports, empresa focada na venda online de produtos importados e nacionais, que solicitou R$ 250 mil de linha de crédito com a55 para aquisição de estoque. “O crédito foi solicitado no período pandêmico e nos ajudou na negociação com margem, ou seja, a antecipar o valor para o fornecedor dar prioridade para envio da mercadoria. O valor contribuiu para um faturamento de 1,2 milhões no mês”, afirma Lucimara Aparecida, sócia e gerente da RRister Imports.

Ainda segundo o levantamento, o que chama atenção é a forte presença da comercialização no online, cada vez mais uma tendência presente no dia a dia das empresas. Apesar de utilizarem ainda as lojas físicas (6%) como canal de vendas, a pesquisa revela que a maioria das empresas utilizam o ambiente online (89,7%) para vender. “ É notório que a pandemia impulsionou ainda mais o crescimento da digitalização em diversos setores e os empreendedores estão de olho cada vez mais nessa tendência. Neste cenário, algumas modalidades de negócios ganharam ainda mais visibilidade tanto dos consumidores como das empresas, como é o caso do e-commerce", diz André.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Iguatemi oferta produtos internacionais exclusivos em nova campanha

BPool triplica crescimento e mira faturamento de R$ 150 milhões

Nada de podre(!) Mercado de negociação de créditos pode chegar a trilhões